Juanjo, Naiara y Paul ya son finalistas de Operación Triunfo 2023

Quedan dos galas para conocer al ganador de Operación Triunfo 2023 y ya conocemos a los primeros finalistas. La gala 10 del programa comenzaba con emoción y nervios pues ya anunció Chenoa que se iban a conocer los nombres de los tres aspirantes que pasan directamente a la final. Los elegidos fueron Naiara y Juanjo, votados por el jurado, a los que se unió Paul Thin, que fue escogido por los profesores. Se ha quedado fuera de la carrera Chiara, que ha sido la última expulsada y se ha quedado a las puertas de hacerse con el premio. La artista, que cantó You Oughta Know de Alanis Morissette, fue la menos votada contra Lucas que interpretó el tema I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith.

Operación Triunfo 2023 explicado en 5 momentos clave que han marcado un antes y un después

Fue una despedida triste por el momento en el que está el programa y por cuánto se han volcado sus fans, que incluso recaudaron dinero para poner un anuncio en las enormes pantallas de Times Square, de Nueva York. Su tristeza contrasta con la alegría de los tres finalistas ya elegidos, cuya trayectoria a lo largo de estas semanas fue repasada por el jurado. "Has hecho un concurso impecable" dijo Buika a Naiara, que cantó Despechá, mientras que a Juanjo, que interpretó Take on Me de A’ha, le reconocieron su "versatilidad y evolución". Paul Thin fue elegido por buscar su identidad y definirse como artista en los temas que ha interpretado, incluido el último que fue Paenamorar de Paula Cendejas.

En la próxima gala, el 12 de febrero, los ya finalistas podrán deshacerse de la presión del examen semanal al que sí se tendrán que someter sus compañeros. Ruslana, Martin, Bea y Lucas se enfrentarán de nuevo a las valoraciones del jurado y los profesores, que elegirán a dos de ellos para cruzar la pasarela. Los otros dos quedarán en manos de la audiencia que será quien vote a su favorito. Será entonces cuando se conozca el nombre del expulsado y de los tres finalistas que medirán su talento en la gala número doce.

La fecha a marcar en el calendario es el lunes 19 de febrero. Los seis aspirantes al título de ganador defenderán el tema elegido, un tiempo durante el que los seguidores del formato podrán hacer sus votaciones. Los tres que reúnan más votos pasarán a la siguiente fase en la que cantarán el mismo tema que interpretaron en la gala 0. De nuevo el público tendrá la última palabra y decidirá quién gana Operación Triunfo 2023 y se lleve el premio de 100.000 euros. ¿Tienes ya a tu favorito?