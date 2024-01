Cris abandona Operación Triunfo, que anuncia firmas de discos y una gira de los concursantes

Cada vez es más complicado elegir al concursante que debe abandonar la academia de Operación Triunfo. Eso es lo que ha pasado en la última gala en la que se ha vivido la votación más ajustada de lo que llevamos de edición. Cris tuvo que abandonar el talent después de que un 52% de los votos se fueran para su compañera Bea, un porcentaje que desató murmullos de asombro. Ambos eran dos de los aspirantes favoritos de la audiencia por lo que ya se esperaba una decisión complicada y sobre todo muy igualada. Antes de abandonar el programa, Cris dejó su regalo en forma de canción con ¿Y cómo es él? de José Luis Perales, un tema que le "llenaba" desde que la escuchaba con su madre de pequeño. Bea también actuó en solitario, interpretando Make you feel my love de Bob Dylan, acompañada al piano por Manu Güix.

Queda cerca de un mes para conocer al ganador, como dijo Chenoa, por lo que los artistas afrontan esta recta final con ganas. Juanjo se metió de cabeza en un tema de reggaetón con Miénteme, de Tini y María Becerra, mientras que Martin y Chiara cantaron Escriurem, de Miki Núñez. Los tres cruzaron la pasarela salvándose de la nominación, igual que Naiara, que cantó La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal. La potencia de su voz y su presencia en el escenario le valieron los halagos del jurado. Ruslana, que suele ser una de las que siempre conquista, no estuvo tan acertada pues le faltó "un punto sorprendente" cuando cantó Miamor, de Aitana y Rels B.

Lucas cantó One way or another de Blondie, una de sus bandas favoritas, lo que le dio suerte pues, además de salvarse, fue elegido como favorito del público. No les sonrió esta a Álvaro Mayo y Paul, que interpretaron Amapolas de Leo Rizzi, y no llegaron a encantar quedándose a medio gas. Los nominados fueron así Álvaro, Paul, Bea y Ruslana. Esta última fue salvada por los profesores por su intensa capacidad de trabajo y Bea fue votada por los compañeros para permanecer en la escuela, salvándose así de su segunda nominación consecutiva.

Con Paul y Álvaro en la casilla de salida para la próxima gala comenzó la polémica. No estuvieron de acuerdo muchos de los seguidores del espacio con esta decisión del jurado, pues consideraban que hubo otros aspirantes que lo merecían más. De nuevo en esta edición las valoraciones de Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero son bastante cuestionadas por la audiencia que sigue cada semana el concurso, igual que por los profesores. No es extraño que estos respondan a algunos de sus comentarios sobre todo en lo referente a cómo preparan las canciones y los arreglos que hacen. Sin embargo nada se puede hacer ya al respecto y solo queda votar para que se quede nuestro favorito.

Además este próximo sábado 27 de enero los fans tendrán oportunidad de conocer de cerca a los concursantes en varias firmas de discos en Madrid, Barcelona y Zaragoza, de las que se darán más detalles en los próximos días. Además se ha anunciado que habrá gira con los concursantes cuando termine el talent.

