Violeta abandona Operación Triunfo y Lucas cuenta la gran oportunidad que rechazó por el concurso

Violeta y Chiara no han pasado una buena semana en la academia de Operación Triunfo pues cada vez es más complicado para los concursantes despedirse. En esta séptima gala, de nuevo marcada por la emoción incontenible, la primera ha dicho adiós a la escuela. Como se esperaba sus compañeros no han podido contener las lágrimas pues ella se había convertido en una de las más queridas a lo largo de estas semanas. "Dos amigas inseparables que van a tomar caminos diferentes y ya una no dormirá en la academia" decía Chenoa al iniciar la gala. Chiara fue la primera en subir al escenario y cantó el tema The Climb, de Miley Cyrus, actuación a la que siguió la de Violeta, que interpretó Blue Lights de Jorja Smith.

Paul y Ruslana se ganaron una gran ovación de la audiencia con Music Sessions, Vol. 45 de Ptazeta y Bizarrap, demostrando su talento para bailar mientras cantaban. "Tengo la boca seca" confesaba Paul cuando llegaron al sofá. Juanjo, a solas en el escenario, cantó la balada La nave del olvido de José José y luego se llevó una gran sorpresa al ser elegido el favorito de la audiencia. Álvaro Mayo interpretó Please Don't Go, de KC and the Sunshine Band, Bea y Naiara cantaron Sweet But Psycho de Ava Max, una actuación tras la que Bea fue escogida como nominada. Martin tampoco convenció con Tenía tanto que darte, de Nena Daconte, y fue propuesto como nominado, igual que Cris y Lucas con la pegadiza Todo de ti, de Rauw Alejandro.

Los profesores salvaron a Lucas y los compañeros a Martin, por lo que quedan en manos del público Bea y Cris. Durante la gala, además de emociones y lágrimas, hubo buenas noticias pues la presentadora anunció que dentro de unos días se pone a la venta un disco recopilatorio de OT 2023 con los temas que han interpretado los aspirantes durante estas semanas. "Ya podemos anunciar que los concursantes van a firmar discos" añadió Chenoa ante la locura del público. Los miles de fans que siguen las 24 horas de los aspirantes podrán así ver de cerca a sus ídolos, conocerles un poco más y demostrarles cuánto admiran su talento. En otras ediciones se han vivido escenas con enormes colas en las que los seguidores esperaban horas para fotografiarse con ellos. ¿Será así en esta ocasión?

Además se pudieron ver unas imágenes de uno de los concursantes que contó a los compañeros un secreto del que no había hablado hasta ahora. Lucas explicó que rechazó una gran oportunidad por entrar en la academia, renuncia que demuestra las ganas que tenía de vivir esta experiencia. "En el mes de espera me llamaron para el Benidorm Fest y les dije que no por OT. Me dijeron: si es Benidorm Fest, es Benidorm Fest y no Operación Triunfo. Y dije: Operación Triunfo". Dijo así adiós a la oportunidad de representar a España en el próximo festival de Eurovisión, que se celebra el 11 de mayo en Malmö, Suecia. El Benidorm Fest se celebra del 30 de enero al 3 de febrero en la ciudad alicantina y de allí saldrá el cantante o grupo que abanderará nuestro país.

