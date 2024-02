¿Y después qué? Cómo gestionar la fama después de Operación Triunfo 2023

La aventura ha llegado a su fin. ‘OT 2023’ se despide con una Gala para el recuerdo y con Naiara como ganadora de esta edición por delante de Paul Thin, que consiguió el segundo puesto, y Ruslana completando el pódium. Dos horas y media que transcurrieron entre nervios, emoción y lágrimas de Chenoa, que arrancó la noche interpretando Last Dance junto a los seis finalistas. Lola Índigo y Ana Mena visitaron el plató y los 16 concursantes de esta edición se subieron juntos al escenario para estrenar el himno de OT 2023. Y así, entre una lluvia de confeti y la presencia de la ganadora de la edición anterior, Nia, Operación Triunfo dice hasta pronto y los concursantes se preparan para abandonar la Academia y afrontar lo que está por venir. ¿Y ahora qué?

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta, pues aquí es dónde vais a empezar a pagar…”, decía la inolvidable y exigente profesora Lydia Grant en la introducción de los títulos de crédito de la icónica serie de televisión, “Fama”. Ha llovido mucho desde entonces y muchas cosas han cambiado. También la televisión. Sin embargo, hay algo que continúa intacto: la innegociable condición del trabajo duro si queremos conseguir llegar lejos en algo, más aún si se trata de una profesión tan difícil como la música. A lo largo de estos meses, los participantes en OT 2023 han reído, han llorado, se han divertido, se han sentido solos, tristes, felices y emocionados, un sinfín de sentimientos y emociones han aflorado día tras día en la Academia más famosa de la televisión.

Ahora, sin embargo, el programa llega a su fin y toca afrontar una nueva realidad: la vida en el exterior de la Academia y alejada de la presión de los focos y de las cámaras de televisión, pero también fuera de esa suerte de burbuja de protección que para muchos supone el paso por el programa. Operación Triunfo ha puesto bajo el foco a personas muy dispares cuyas vidas, en muchas ocasiones, cambian de un día para otro. Y más de una vez no están preparados para asimilarlo con lo que, si no se poseen las herramientas adecuadas, el riesgo de sufrir problemas psicológicos está presente.

Saber gestionar la fama es algo que, generalmente, tenemos que aprender. Nadie está preparado para que la percepción que los demás tienen sobre nosotros cambie radicalmente de un día para otro, para convertirse en el foco de todas las miradas de la noche a la mañana y tampoco para gestionar los privilegios que esto puede suponer. Además, si no se cumplen las expectativas corremos el riesgo de hundirnos, y es aquí cuando aparecen emociones negativas como la ansiedad y el estrés.

En el caso de Operación Triunfo, Aitana es uno de los ejemplos más recientes. El éxito no llegó a su vida de forma paulatina, sino que la fama apareció de golpe tras salir de la Academia de OT 2017 como segunda clasificada tras el triunfo de Amaia Romero. Desde entonces, su carrera ha sido imparable y la catalana no ha dejado de cosechar éxito tras éxito: varios discos, millones de seguidores, colaboraciones con artistas e incluso incursiones en el mundo de la interpretación. Pero lidiar con la fama no ha sido tan fácil, según ha revelado la cantante en alguna ocasión. Aitana confesó en varias entrevistas que la terapia le ha ayudado –y le ayuda– mucho.

En su reciente visita, Aitana volvió a hablar de lo impactante que fue para ella salir de la Academia. “Es bastante fuerte salir de este lugar”, confesó a los concursantes, “yo tenía 18 años, era la más pequeña, venía de mi pueblo de 4.000 habitantes y nunca pensé que conocería a esas personas que veía en la televisión y mucho menos que yo estaría ahí”. “Sí que es verdad que me sentí muy arropada por la gente y la discográfica apostó mucho por mí, por lo que estoy muy agradecida. Va a hacer seis años que salí de la Academia y a veces todavía no me lo creo”, asegura. Y lanza un último consejo: “Lo más importante cuando salgáis es que seáis vosotros mismos, estad con vuestra familia y con la gente que queréis y que os quiere. ¡E ir a terapia!”.

Por su parte, Lola Índigo también quiso advertirles en su paso por la Academia: “Rodearos de un buen equipo que sienta que trabaja con vosotros, no para vosotros (...) Vale más una sala de 100 personas conectadas a ti que una de 2.000 que van solo por moda o curiosidad”. Y por último, “Da igual lo ocupados que estéis, guardad tiempo para vuestros amigos, los de siempre, los que no conocen la farándula. Ellos te recordarán sin querer que si algún día quieres dejarlo tendrás una vida a la que volver”.

Por todos estos motivos, los participantes del talent show musical se enfrentan a partir de ahora al que, quizá, sea el reto más difícil: resistir al giro que ha dado su vida en tres meses, superar el éxito del fenómeno y hacerse un hueco real en la música. En ¡HOLA! hemos querido lanzar algunos consejos para gestionar el mundo real lo mejor posible tras pasar por una experiencia como la de Operación Triunfo o similar.

Asimilar la fama

Esto quizá sea lo más complicado a lo que se van a enfrentar cuando pongan un pie en la calle. Asimilar el éxito es muy difícil porque nunca hasta ahora se habían enfrentado a una situación parecida.

Superar el miedo a la decepción

Recuperamos unas palabras de Amaia durante la rueda de prensa de Eurovisión hace algunos años: “Me da miedo decepcionar”, confesó la cantante ante las cámaras. Dio en el clavo porque las expectativas que se depositan sobre los finalistas son muy altas. Se supone que son los mejores y que deben seguir siéndolo.

Relativizar las críticas

Han perdido el anonimato, ahora serán personas reconocibles y perseguidas por los fans mientras que en la Academia viven en un entorno cerrado sin pistas del exterior. Están expuestos a los halagos, pero también a las críticas, que habrá, sin lugar a dudas. No se puede gustar a todo el mundo y hay que aprender a aceptarlo lo mejor posible.

Enfrentarse a las entrevistas y a las redes sociales

Las mismas herramientas que los catapultan hacia el éxito también pueden hundirles, por ello, aprender a comportarse delante de la prensa y controlar el impacto de las redes sociales será clave para su bienestar.

Cuidar de su salud mental

Todo esto se resume, en definitiva, en controlar el estrés, hacer ejercicio, meditar, ir a terapia y aprender a gestionar todas aquellas herramientas con las que mantener su salud mental en el mejor estado posible.