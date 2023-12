Estas son las 16 canciones candidatas del Benidorm Fest 2024

Televisión Española ha presentado las 16 canciones que participarán en el Benidorm Fest 2024. Tan solo unas semanas después de dar a conocer la lista los candidatos que competirán por la victoria final, en la que encontramos nombres reconocidos como los de Miss Caffeina o Angy Fernández, junto a otros no tan populares que aspiran a dar la gran sorpresa, los organizaciones han compartido los temas que defenderá cada uno de ellos de cara al festival que se celebrará entre el 30 de enero y el 2 de febrero. Muchos son los géneros musicales que estarán representados en esta edición: desde el pop de Miss Caffeina hasta los ritmos urbanos de Almacor o el flamenco de María Pelae, una de las grandes revelaciones de este 2023 que está a punto de llegar a su fin. La organización del concurso ha descubierto las distintas propuestas junto a los intérpretes que hay detrás de los mismos.

Miss Caffeina - Bla Bla Bla

En primer lugar la de Miss Caffeina, en la que hablan sobre el mundo hiperconectado en el que vivimos al ritmo de Bla Bla Bla. Después de saltar a la fama con el álbum Detroit, publicado en 2016, el grupo madrileño se ha ido haciendo un hueco en el panorama artístico español hasta convertirse en uno de los más aclamados del circuito musical.

Yoly Saa - No se me olvida

La segunda candidata que se ha enfrentado a los micrófonos de RTVE ha sido Yoly Saa, quien ha reconocido que No se me olvida es la mejor canción que ha hecho hasta la fecha. Después de conquistar al público hace apenas un año en Dúos Increíbles, programa en el que terminó en tercera posición junto a Sole Giménez, la cantautora gallega llega el Benidorm Fest con el objetivo de hacer historia.

Almácor - Brillos platino

A continuación ha llegado el turno de Almácor, quien tratará de llevarse la victoria final en el Benidorm Fest con Brillos platino. Apenas unos meses después de ser nominado a mejor artista revelación urbano en Los 40 Music Awards, el alicantino tratará de seguir haciendo historia en el ámbito musical con un tema, de corte urbano, que trata de romper con lo que hemos visto hasta la fecha tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión.

Angy Fernández - Sé quién soy

Angy Fernández quiere demostrar quién es en el Benidorm Fest con una canción muy íntima en la que explica cómo es realmente a ritmo de pop/rock. En su canción, Sé quién soy, la artista se ha abierto en canal para contar su historia y explicarle a la audiencia que está en un momento clave de su carrera. Después de varios años sonando para representar a España en Eurovisión, la también actriz será una de las grandes bazas del festival.

Dellacruz - Beso en la mañana

Después de componer canciones para artistas como Sergio Dalma, Famous, Dvicio o Twin Melody, el canario Dellacruz ha dado un paso adelante con un tema con el que quiere representar a España en Eurovisión. En esta ocasión, el artista llega al Benidorm Fest con una canción de corte pop urbano al que ha bautizado como Beso en la mañana. ¿Conseguirá cumplir su sueño?

Jorge González - Caliente

Jorge González sabe de sobra qué es eso de enfrentarse a un festival de estas características. Tras su paso por Operación Triunfo, donde se dio a conocer, el artista andaluz ha participado en eventos como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de Chile, el Cerbul de Aur de Rumanía y el New Wave de Rusia, donde quedó en tercera posición. En esta ocasión, González tratará de imponerse en el Benidorm Fest con Caliente.

Lérica - Astronauta

El grupo compuesto por Juan Carlos Aranza y Tony Mateo tratará de dar el bombazo en el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión 2024. Para ello han creado Astronauta, un tema que combina sonidos electrónicos con la esencia más pura de este dúo que ha sido uno de los más destacados de este año. Por lo tanto, Lérica llega al certamen de Benidorm con el objetivo de alargar su sueño y llegar lo más lejos posible.

Mantra - Me vas a ver

Después de Lérica ha llegado el turno de Mantra. Un grupo de música, compuesto por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg, que llega al Benidorm Fest con el objetivo de transmitir su buenrollismo a la audiencia. De hecho, el nombre de su grupo se inspiró en su deseo de que las canciones se convirtieran en un mantra para aquellas personas que escuchen sus temas, siempre brindando un efecto positivo y significativo en sus vidas.

Marlena - Amor de verano

Las madrileñas Ana Legazpi y Carolina Moyano no quieren ni oír hablar del invierno. De ahí que se hayan plantado en la gran final del Benidorm Fest con un tema de corte muy veraniego en el que hablan sobre esos amores tan efímeros tan característicos del periodo estival. De esta manera, Marlena quiere seguir dando a conocer su música y, quien sabe, si llevarse la victoria en el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión.

Nebulossa - Zorra

El dúo formado por María Bas y Mark Dasousa se ha presentado este jueves en el Benidorm Fest reflexionando acerca del título de su canción: Zorra. ¿Por qué tiene que ser el zorro bueno y la zorra mala? Según ha dado a conocer la cantante de la formación, el tema que defenderán el próximo mes de enero tiene tintes autobiográficos, porque le han llamado zorra en más de una ocasión y quiere demostrar que serlo no debería tener ninguna connotación negativa.

Noan - Te echo de -

El artista vasco se quedó a las puertas de la fase final del Benidorm Fest 2023. De hecho, llegó a interpretar sobre los escenario la canción con la que se presentó el año pasado. Un año más tarde, Noan consigue su objetivo de llegar a la fase final con un tema de corte pop-rock que promete dar guerra en el festival de Benidorm. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones del 2023... ¿conseguirá dar la sorpresa en el Benidorm Fest?

Quique Niza - Prisionero

Quique Niza da el salto de los teatros al escenario del Benidorm Fest. Después de conquistar al público en el musical de Grease, donde interpretó al icónico Danny Zuko, el artista madrileño llega al festival de música de Benidorm con una canción que surgió en el campamento de compositores del Benidorm Fest 2024 que organizó Sony Music Publishing Spain en colaboración con RTVE a finales de este verano. Su tema, Prisionero, pretende que reflexionemos sobre nosotros mismos.

Roger Padrós - El Temps

Roger Pradós ha llegado este jueves a la rueda de prensa del Benidorm Fest reivindicando a los cantautores de toda la vida. En esta ocasión, el artista tratará de llevarse la victoria en el festival con un tema en catalán y castellano que aspira a dar la sorpresa. El Temps será el tercer tema escrito en un idioma cooficial que se escuche en el certamen alicantino tras el Terra de las Tanxugueiras y el Que Esclati Tot de Siderland.

Sofia Coll - Here to stay

Sofia Coll ha definido su Here to stay como una auténtica petardada. Un tema, en el que canta tanto en castellano como en inglés, que aspira a revolucionar el Benidorm Fest con miras hacia Eurovisión. De hecho, en la canción se dirige a todas aquellas personas que no hablen castellano para mandarles un mensaje muy especial acerca de su canción. ¿Logrará llevarse la victoria final?

St. Pedro - Dos Extraños

El artista canario St. Pedro tratará de dar la sorpresa con una canción que no tiene nada que ver con todas las que se han presentado hasta ahora en el Benidorm Fest: "Viene desde un sitio muy de dentro, muy honesto, en un momento en el que también yo estaba conectando conmigo mismo de cuando viví fuera".

María Pelae - Remitente

La malagueña María Pelae llega el Benidorm Fest con el objetivo de seguir la senda marcada por Blanca Paloma. A pesar de que no quedara en una buena posición el año pasado, la actuación de la ilicitana consiguió dejar atónita a toda Europa con un torrente de voz y con una actuación única. Ahora María Pelae recoge su testigo y llega al festival de Benidorm con una canción de corte flamenco con la que quiere llevar el estilo musical hasta lo más alto.