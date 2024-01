La tristeza de Violeta y Chiara tras ser nominadas en Operación Triunfo

Para los fieles seguidores de Operación Triunfo es cada vez más complicado mantener la calma cada semana. Al disgusto de la expulsión se une poco después la elección de los nominados que siempre deja un sabor amargo al final de cada gala. Los votos decidieron en la quinta entrega que Álex Márquez abandonara el talent musical, dando un 80% de votos de apoyo a Paul, que se ha perfilado desde el principio como uno de los preferidos por los fans. El público en plató y Chenoa han aplaudido al aspirante que se marchó sonriente después de tres semanas en la lista de nominados y de interpretar el tema Contigo, del colombiano Sebastián Yatra y Pablo Alborán. Noche de contrastes en la que Martin fue elegido como favorito y Violeta y Chiara fueron nominadas.

Los compañeros comenzaron con el tema Quédate, de Bizarrap y Quevedo, para dar paso a Álex Márquez y Paul, que demostró su destreza en el piano con When The Party’s Over de Billie Eilish. El primer dúo lo formaron Lucas y Bea con Eye of the Tiger, de Survivor, un ritmo rockero que aunque salvó al uruguayo dejó nominada a Bea porque a los jueces no les gustó su "expresión corporal". Luego llegó el turno de Ruslana y Juanjo que se unieron en I put a spell on you, de Screamin Jay Hawkins, y de Cris y Naiara, que cantaron El farsante de Ozuna. Álvaro Mayo y Violeta entonaron Flowers de Miley Cyrus, un tema por el que ambos fueron nominados pues "no fue una de sus mejores actuaciones" en palabras del jurado.

Aunque Chiara emocionó tocando Mia de Belén Aguilera en el piano, tanto que hasta Chenoa tuvo que limpiarse las lágrimas, fue nominada por desafinar y no estar equilibrada con la música. Martin demostró su flexibilidad y habilidad para el baile mientras cantaba Alors on Danse de Stromae, número que fue alabado por los jueces que le animaron a sentirse "orgulloso". Cuando llegó el momento de proponer candidatos para abandonar el programa, el jurado, cuya invitada de la semana fue Edurne, confesó que no tenía una tarea fácil. Violeta, Chiara, Bea y Álvaro Mayo quedaron en la lista, pero los profesores salvaron a Álvaro por "la evolución y la actitud positiva" mientras que los compañeros hicieron lo mismo con Bea.

Violeta y Chiara, que han forjado una gran amistad dentro del concurso, tendrán que separarse la próxima semana por lo que no pudieron evitar las lágrimas. "Esta semana no nos vamos a despegar" le dijo Chiara a su amiga cuando regresaron a la academia. Decididas a apoyarse y aprovechar esta última semana, Violeta le preguntó a su amiga cómo se siente. "Quiero ver a mi madre, es lo único que sé, que quiero abrazarla y me diga sus cuatro opiniones" aseguró. Aparte del disgusto por el resultado de la gala, una de las anécdotas de la noche que hicieron sonreir a los compañeros fueron los cambios de look, sobre todo los cortes de pelo de Lucas y Martin que les dejaron casi irreconocibles y desataron la locura entre sus seguidores.

Loading the player...

Haz click para ver el especial sobre Chenoa, concursante de la primera edición de Operación Triunfo y ahora cantante, presentadora y colaboradora de radio y televisión. Más de veinte años después de su participación en OT, es de las grandes dentro de la música española y ha vuelto al talent show que le dio la fama para presentarlo. En 2022 se casó con el médico Miguel Sánchez Encinas, del que se separó quince meses después.¡No te lo pierdas!