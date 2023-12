Operación Triunfo expulsa a Denna, dejando a Salma y Álex como nominados

Tener ya una cierta experiencia sobre el escenario no es garantía para evitar la expulsión. Al menos eso es lo que ha ocurrido en la última gala de Operación Triunfo en la que Denna ha resultado ser la menos votada por el público para continuar en la academia. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los aspirantes se siguen enfrentando a un examen semanal exigente que finalmente deja en manos de la audiencia su permanencia o no en el concurso. En este caso Violeta se ha quedado en el talent con más de un 65% de apoyo de los fans que votaron en masa. “Hemos recibido más de 4 millones y medio de votos” dijo entusiasmada Chenoa, destacando que era una de las cifras más altas de las últimas ediciones. Una alegría que contrastó con la triste despedida de Denna, que deja muchos amigos dentro del programa.

Se pudo unir a sus compañeros para cantar el tema grupal Sweet Caroline, de Neil Diamond, con el que se inició la gala 4 en la que el mexicano Carlos Rivera formó parte del jurado. Violeta cantó su primer tema en solitario Es por ti, de Juanes pero en la versión que hizo Rosalía, mientras que Denna interpretó Dragón de Lola Índigo. Siguió el dúo de Salma y Paul con el tema Bad habits, de Ed Sheeran. Bea, que fue favorita de la semana pasada, cantó sola también, sentada al piano, el tema Peces de ciudad, de Joaquín Sabina y Pancho Varona (en la versión de Ana Belén).

Cris y Álvaro cantaron I drove all night, de Cindy Lauper, y Naiara y Ruslana, Salvaje de Nathy Peluso. God only knows de The Beach Boys sonó en las voces de Martin y Juanjo, mientras que Perreo Bonito, de Carlos Sadness y La bien querida, lo cantaron Chiara, Álex Marquez y Lucas. Se eligió a continuación al favorito de la semana que resultó ser Ruslana, cuya actuación fue muy aplaudida por Carlos Rivera, que le dijo que había sido su preferida. Los propuestos en las nominaciones fueron Álex Marquez, que comenzó a cantar fuera de tiempo, Chiara, Bea, porque no pronunció bien la letra, y Salma. "El nivel ha sido espectacular" dijo Noemí Galera antes de que los profesores salvaran a Chiara. Los compañeros salvaron a Bea por lo que Salma y Álex son los nominados.

La pasada semana Salma se disgustó al escuchar la reacción del público cuando fue salvada. Parece que se dio cuenta de que la aplaudieron menos y esto afectó a la aspirante, cuya actitud con sus compañeros ha sido criticada entre los fans. Su talento sin embargo la convierte en una de las más escuchadas en Spotify con unos datos de más de 140 mil oyentes mensuales. Habrá que esperar unos días para saber cuál de los dos es el elegido para abandonar el talent, que sigue reuniendo a miles de espectadores cada semana. El canal 24 horas sigue siendo punto de encuentro para los incondicionales del formato que sobre todo no se pierden el reparto de temas y los pases de micros (llegan a reunir más de 100 mil visitas).