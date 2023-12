Las lágrimas de Ruslana tras la expulsión de Omar de 'Operación Triunfo'

Van pasando las semanas y cada vez es más difícil decir adiós. Los concursantes de Operación Triunfo se han enfrentado a otra noche de expulsión y nervios, en la que de nuevo no han faltado las lágrimas. Omar se ha despedido de ellos tras obtener solo el apoyo de un 30% de los votos, un momento en el que sus compañeros se han derrumbado. El intérprete, que cantó La canción más hermosa del mundo de Sabina en su última vez en el escenario, dejó huella entre el resto de aspirantes. Especialmente afectada quedó Ruslana, con la que Omar había mostrado mucha complicidad, hasta el punto de que los seguidores ya apuntaban a ellos como posible pareja. Cuando regresó a la academia, la concursante encontró una sorpresa de despedida de su amigo.

Tenía el perfume de Omar escondido en su cajón junto a una carta escrita por él. Fue al leerla cuando Ruslana rompió a llorar. “Me la dejó en el armario y me dijo que, si se iba, solo si se iba, la abriera”. Al leer sus palabras comentó: “En persona no me lo dice”. Martin y Juanjo la consolaban diciéndole: “Ahora a hacerlo por él”. A lo que ella respondió: “Por él no, por mí”. Bea también se acercó a darle ánimos mientras Ruslana hacía un gesto con las manos en forma de corazón dedicado a su compañero. Fue Álex quien se salvó de la expulsión en esta gala después de cantar un tema de Morat titulado Ladrona.

Las actuaciones desataron la locura entre el público, cada vez más entregado a los concursantes. Juanjo, Álvaro y Bea interpretaron Unholy, de Sam Smith y Kim Petras, un tema por el que Bea recibió un sinfin de aplausos. Los jueces aplaudieron “la maravilla” de Juanjo, que cruzó la pasarela junto a Álvaro y Bea, elegida la favorita de la semana. Ruslana y Martin cantaron Inmortal de La oreja de Van Goghh y fueron salvados por la complicidad que desprendían. Chiara y Violeta tenían uno de los números más esperados con el tema de Katy Perry, I kissed a girl, pero la segunda no convenció del todo a los jueces que la nominaron. Ocurrió lo mismo con Salma y Denna, que fueron nominadas tras cantar Péiname, Juana de La plazuela.

El cuarto nominado fue Paul, que tampoco gustó a los jueces tras cantar Back for good de Take That junto a Lucas y Cris. Naiara, favorita de la semana anterior, se salvó con su Tómame o déjame, de Mocedades. Paul, Denna, Violeta y Salma estaban en la cuerda floja. Los profesores salvaron a Paul porque “no vieron justo que tras pasar una mala semana se quedara al límite”. Las votaciones de los compañeros estuvieron muy igualadas aunque finalmente Salma se salvó por un solo voto. Quedan en manos del público Violeta y Denna, una nominación que puede traer cierta polémica por lo ocurrido esta semana.

Noemí Galera, directora de la academia, les dio una charla a los concursantes acerca del respeto y de que tienen que tratarse mejor los unos a los otros. Los seguidores del canal 24 horas señalaron a uno de los grupos que se ha formado en el talent, que apuntan es poco respetuoso en sus comentarios y actitudes. Precisamente Violeta forma parte de este grupo del que se habla tanto por lo que quién sabe lo que pasará en la próxima entrega del talent.