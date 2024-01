Del 'ruslanazo' a la expulsión de Salma: así ha arrancado el año Operación Triunfo

La primera gala del año de Operación Triunfo dejó fuera del concurso a una de las voces más admiradas, pero también una de las personalidades más cuestionadas de la academia en esta edición. Salma se despidió con las sensación de que aún le quedaba mucho que enseñar al público y con la certeza de que deja dentro del programa amigos verdaderos. La aspirante no logró superar a su compañero Álex Marquez en votos por lo que tuvo que recoger su equipaje y decir adiós. Muy afectadas se pudo ver a Violeta y Chiara, por ejemplo, con quienes había forjado una estrecha relación dentro del concurso. Salma ha sido una de las que más atención ha despertado en las últimas semanas dentro del programa, pues el toque de atención de dio Noemí Galera a los concursantes acerca de su comportamiento y sus formas la puso en el punto de mira de los fans.

Se marchó la aspirante entre llantos en una velada que dejó de nuevo a su compañero Álex Marquez en la lista de nominados. No convenció este con el tema Bailemos, de Dani Fernández, que interpretó en solitario, quedando de nuevo entre los propuestos por el jurado (es ya la tercera vez que queda en manos del público). Junto a él se enfrentará en la próxima gala Paul. Los salvados por compañeros y profesores, respectivamente, fueron Álvaro Mayo y Martin. "El nivel está subiendo mucho y tienes que apretar porque estás muy acomodado, creo que una nominación a tiempo… A ti no te asustan os retos, y con esto tienes que apretar porque sabes que en el fondo sabes que no importa lo que pase en este programa, tú tienes una carrera garantizada" le dijo Buika, palabras que han sido muy cuestionadas en redes.

Curiosa elección pues Martin fue uno de los más votados por los espectadores como favorito. Junto a él, Chiara y Juanjo recibieron un gran apoyo de los espectadores, aunque la más votada fue Chiara. Fue para ella una noche agridulce sin duda, entre el dolor de despedir a su amiga y la alegría de saberse la preferida de los espectadores. Además no recibió una valoración demasiado positiva de parte del jurado pues Buika le dijo que está "demasiado acomodada" en su estilo, añadiendo que su manera de interpretar se le quedaba igual en todas las canciones. Le han recomendado que arriesgue más en futuros programas para salir un poco de su zona de confort.

Y riesgo, uno enorme, es el que corría Ruslana esta semana con el tema que le tocó interpretar. Slomo, de Chanel, canción con la que España quedó en un increíble tercer puesto en Eurovisión 2022, era sin duda un reto exigente. La aspirante vivió una intensa semana de incansables ensayos y consiguió el que ya se ha bautizado como "ruslanazo". Fue tal la fuerza de su interpretación que el jurado se puso en pie y el público echó abajo el recinto con sus aplausos. Los mismos que recibieron a Miriam Rodríguez, exconcursante de OT 2017 y jurado invitado, y la actuación del artista Sen Senra, que interpretó las canciones Meu amore y Uno de eses gatos.