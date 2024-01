El lado más personal de Buika, la jurado de 'OT' de la que todo el mundo habla

Operación Triunfo 2023 está cautivando a la audiencia, especialmente a los más jóvenes. Además de los concursantes que compiten cada semana por ser el nuevo talento de su generación, hay otra persona que ha llamado poderosamente la atención del gran público por su forma de ser espontánea y sus sinceros veredictos: Concha Buika, que alcanzó la fama en 2006 gracias a su versión del sencillo Mi niña Lola de Pepe Pinto. Pero, ¿cómo es la vida personal de esta polifacética artista? A continuación, hacemos un repaso.

Concha Buika tiene 51 años. Nació en Palma de Mallorca (Islas Baleares) en 1972, pero sus raíces están en Guinea Ecuatorial, ya que sus padres eran exiliados políticos. Con tan solo nueve años, la intérprete tuvo que hacer frente a un delicado episodio personal: su padre, el político y escritor Juan Balboa Boneke, abandonó su hogar para comenzar una nueva vida en Paterna (Valencia) junto a otra mujer. Fue su madre, Honorina Buika, quién la sacó a ella y a sus seis hermanos adelante.

“Mi padre se fue donde quiso e hizo lo que le dio la gana: fue libre. No puedo culpar a ninguna persona por hacer uso de su libertad, pero puedo no entender las formas o no estar de acuerdo con algunas cosas”, explicó en una entrevista con Divinity en 2015 afirmando que no guarda rencor a su progenitor por lo que hizo. De la misma manera, comentó que tiene una excelente relación con su madre. “Tengo una conexión muy bestia con ella, cuando hay una nota dolorosa es quién me salva”.

Una infancia marcada por la marcha de su progenitor, pero también por el arte y la música, pasión que ha sentido con intensidad desde niña. Vivía en el barrio de Son Gotleu de Palma de Mallorca y fue allí donde empezó a relacionarse con integrantes de la comunidad gitana que la sumergieron de lleno en la cultura del flamenco. Un género musical que le ha brindado grandes alegrías profesionales.

En lo referido al terreno sentimental, Concha es protagonista de una historia de amor de lo más curiosa porque su ‘matrimonio’ estaba compuesto por tres personas. El padre de su hijo, un guitarrista hispano-peruano; y la vocalista del grupo Mojo Project, África Gallego. Un noviazgo no tradicional que duró dos años y que incluso llegaron a sellar celebrando una ceremonia simbólica en Cádiz. “Un trío es lo más cómodo, coherente y emocionalmente divertido que yo he encontrado”, declaraba a El País

En la actualidad, a la cantante no se le relaciona con ninguna pareja. Pero, sin duda, el gran amor de su vida es su hijo adolescente, Menace Devil. Un joven que está siguiendo los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento y ha hecho sus primeros pinitos como cantante, compositor y pintor. “Hace de todo. Es un tremendo personaje mi hijo”, comentó con orgullo en la ya citada entrevista de 2015.

La impecable trayectoria profesional de Concha Buika

Concha Buika está guiando a los alumnos de Operación Triunfo con sus consejos, y, también con alguna que otra reprimenda. Ella más que nadie sabe lo que es triunfar en la industria musical, puesto que cuenta con una extensa trayectoria profesional. Ha lanzado al mercado cinco álbumes de estudio: Buika (2005); Mi niña Lola (2006); El último trago (2009); La noche más larga (2013); y Vivir sin miedo (2015). Además, ha puesto voz a bandas sonoras de proyectos de ficción como la película de Pedro Almodóvar La piel que habito y la telenovela mexicana Caminos de Guanajuato. Por todo ello ha recibido prestigiosos galardones como la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el premio Grammy Latino.

