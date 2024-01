Aitana regresa a la academia 'Operación Triunfo' y protagoniza el reencuentro más emotivo con Noemí Galera

Aitana vuelve a la academia de Operación Triunfo, y no es para concursar. La cantante se ha convertido en una de las invitadas de esta nueva edición y ha visitado a los actuales participantes, que luchan por hacerse con el primer puesto del reality. Desde que la autora de Alpha se convirtiera en una de las finalistas en 2017, no ha dejado de cosechar éxitos; muestra de ello es su última gira, que ha sido en muchas ciudades sold-out. Tras más de siete años, Aitana ha regresado a la que fue su casa y ha protagonizado un emotivo encuentro con Noemí Galera.

Aitana felicita a su padre por su 60º cumpleaños con un precioso mensaje y sus fotos favoritas

“Hola a todos, ya estamos aquí, en Operación Triunfo. Esto es muy fuerte para mí; tengo muchas ganas de verles a todos. No os lo podéis perder”, ha comenzado diciendo Aitana, ante la expectación de los miles de seguidores que la esperaban en las puertas de la Academia. A su llegada a la casa en la que vivió tantos momentos, uno de los primeros reencuentros que ha tenido ha sido con Noemí Galera, quien se convirtió en uno de los pilares fundamentales durante su paso por el concurso. “Gracias a todos. Gracias, Noemí, gracias, familia. Porque la primera apuesta siempre fue vuestra, porque vosotros confiasteis en mí antes que nadie. Nos vemos en el Bernabéu eh, os quiero”, ha escrito Aitana en su cuenta pública, mostrando la bonita relación que mantiene con la directora de la Academia. Junto a estas emotivas palabras, la artista ha compartido dos fotografías en las que se puede observar a ambas, por un lado, durante los primeros días de concurso y, por otro lado, una foto actual del día de hoy. En las dos aparecen abrazadas, demostrando que, a pesar de que hayan pasado varios años, su relación se mantiene intacta.

El cambio de planes de Aitana en Navidad tras su ruptura con Sebastián Yatra, que está en España para dar un concierto

Además del reencuentro con Noemí Galera, Aitana también ha sorprendido a los concursantes. Nada más llegar a la clase, la artista ha querido invitar a cada uno de ellos, a uno de los grandes momentos que vivirá a finales de este año: su concierto en el Santiago Bernabéu, que será el cierre de su gira. Pese a ser una fiel seguidora del reality, la artista ha confesado en directo que no está siguiendo el concurso como le hubiese gustado, ya que su calendario de conciertos no se lo permite. Sin embargo, ha querido darles algunos consejos de cara a las vidas profesionales a las que van a tener cuando salgan de Operación Triunfo. “A la gente se le va la pinza; esta industria tiene muchas cosas y puedes darte una …; es importante que seáis vosotros mismos”, ha relatado la intérprete de Con la miel en los labios, sobre uno de los grandes desafíos que viven cientos de artistas. "Id a terapia; a mí me ha hecho muchísima falta. Salí y no sabía si me quería dedicar a esto”, ha continuado exponiendo.

Aitana revela quién ha sido su 'primer amor de verdad', cómo está viviendo la soltería y su deseo de ser madre

El problema que más preocupa a Aitana

Aitana ha reiterado públicamente uno de los grandes problemas que sufre cada día, desde que se dio a conocer. “Se interesan por tu vida privada; os aconsejo que haya cosas que os guardéis para vosotros. Entiendo el trabajo de los paparazzi y la prensa, que también nos dan mucha exposición, pero puede ser estresante”, ha confesado la artista, quien ha sentido miedo en alguna ocasión por ser perseguida por los periodistas. “No me grabéis en casa. Está empezando a venir mucha gente a mi casa, hombres, a las 3 y 4 de la mañana, y lo pasó muy mal”, comunicaba Aitana a los medios de comunicación en un evento hace unos meses.