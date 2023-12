Aitana, en su primer concierto en Madrid tras la ruptura: 'Me está gustando mucho llorar bailando'

El 2023 ha sido un año de fuertes emociones en lo personal y en lo profesional para Aitana Ocaña, que este martes 5 de diciembre vive una noche muy especial. La artista de Sant Climent de Llobregat ha llenado por tercera vez en menos de un año el WiZink Center de Madrid justo cuando se cumple una semana desde que Sebastián Yatra confirmara por sorpresa que la relación sentimental que mantenían había llegado a su fin. Radiante y arrebatadora con un impactante minivestido rojo pasión y violeta, la intérprete catalana pone el broche a la primera parte de sus shows del Alpha Tour en su país y en la ciudad que tantas oportunidades y alegrías le ha brindado y que siente como su casa: "Estoy muy feliz de estar aquí esta noche", ha confesado visiblemente entusiasmada micrófono en mano ante un entregado público entre el que se encontraban populares rostros como Maribel Nadal, Rosanna Zanetti o Patricia Cerezo.

Actuará en el Santiago Bernabéu el 28 de diciembre de 2024

Deslumbrante y muy sonriente, la estrella de la noche ha confesado que se siente "muy madrileña", pues lleva viviendo en la ciudad cinco años, razón por la que le emociona doblemente este concierto en un "recinto tan increíble" y por la que ha elegido esta fecha para anunciar una gran noticia: ofrecerá un concierto sin precedentes el 28 de diciembre de 2024 en el Santiago Bernabéu. "Yo sé que es muy difícil, pero sé que lo podemos conseguir. Os prometo traer la todos y cada uno de mis amigos y espero veros a todos", ha dicho entusiasmada al tiempo que desataba un ensordecedor aplauso por parte de sus fans, que han abarrotado una vez más el antiguo Palacio de los Deportes.

Aitana vuelve a España tras romper con Sebastián Yatra y responde tajante a los rumores

La historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra: una vieja amistad, muchos viajes y una pasión compartida

Se despide de un año 'de los más duros' y encara un prometedor 2024

Tras conquistar a sus admiradores de Latinoamérica en sus recientes paradas en México, Bogotá y Lima, la extriunfita ha vuelto a hacer historia en su país antes de calentar motores para la segunda parte de su gira, en la que hará paradas en festivales de verano como el Arenal Sound, el Icónica Fest, el Morriña Fest o el Cabaret Festival, entre otros. Además, también ha regresará a México el 29 de marzo de 2024 coincidiendo con el Tecate Pa'l Norte en Monterrey. "No sé si el año que viene haré otro WiZink", ha admitido con la voz entrecortada pero desbordante de felicidad por lo que está por venir y por el reto que encara en el estadio merengue, donde ha rodado un tráiler promocional de su espectáculo, cuyas entradas estarán disponibles en venta general el próximo 14 de diciembre a partir de las 13:00 horas.

Ahora Aitana se prepara para dejar atrás un año "precioso", según ha relatado, un 2023 en el que ha estado rodeada de "la gente que quiero" y en el que ha disfrutado de grandes viajes, "un año realmente muy bonito que me llevo para siempre en mi corazón, pero también tengo que decir que ha sido uno de los más duros": "Supongo que el contraste es también lo bonito. Estoy muy agradecida de todo lo que vivo, de estar encima de este escenario, de tener 24 años y ser una mujer emopoderada y que puede salir adelante. Me siento muy orgullosa de mí", ha subrayado antes de concluir con humor "¡que se venga ya, por Dios, el 2024!".

El emotivo alegato sobre sus emociones

En lo que respecta a su estado anímico, algo que ha preocupado mucho a sus seguidores desde las lágrimas que derramó en su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, en Colombia, hace algo más de una semana, también se ha sincerado y se ha abierto en canal pronunciando un emotivo alegato: "Voy a seros completamente realista. Yo, al final, estoy todo el tiempo cara al público y muchas veces te dicen 'estate bien, estate arriba' y ya sabéis que yo quiero estar lo más arriba que pueda siempre por vosotros, porque vosotros habéis pagado una entrada para venir y disfrutar, pero yo creo que es muy bonito también decir cómo uno está y cómo uno se siente. Yo siempre lo digo, hay días mejores y días peores y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros, pero a mí me gusta llorar, lloro mucho y soy muy real y transparente con mis emociones, no me las guardo, no me las callo, porque así soy. Y me está gustando mucho llorar bailando también", ha confesado.

Un público de excepción con populares rostros

Esta cita tan especial para Aitana ha congregado a numerosas personalidades que han querido bailar al ritmo de temas como Las babys, Teléfono y Pensando en ti, Ella bailaba o En el coche. Entre los asistentes, hemos a Maribel Nadal, la hermana de Rafa Nadal, que ha evitado hacer declaraciones a su llegada al recinto madrileño, al que ha entrado rápidamente. Tampoco ha faltado el periodista Carlos del Amor junto a su mujer, la reportera Ruth Méndez, que se han desplazado junto a sus dos hijos.

La periodista y empresaria Patricia Cerezo se ha dejado ver muy sonriente y vestida con un total look negro óptimo para combatir el frío de la capital. Al llegar, ha dicho que acudía a un concierto de la artista catalana por primera vez, pero que se sabe muchas canciones y está dispuesta a "apoyarla a tope" después los cambios personales que ha vivido recientemente: "Pasa etapa y sigue evolucionado, que es lo importante", ha apuntado antes de entrar al recinto, en el que se encontraba su novio Kiko Gámez esperándola.

Entre las gradas también ha estado Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, que ha impactado con un LBD de cuero combinado con top de manga larga flúor y medias semitupidas. Antes de acceder a la zona de su asiento, ha explicado que Aitana es "una chica a la que tenemos mucho cariño", pues ha coincidido en varias ocasiones con la familia y ha colaborado con el almeriense que pisará el mismo escenario en veinticuatro horas.

Los actores Álex Adrover y Patricia Montero tampoco se han perdido esta gran noche musical, en la que han derrochado sintonía y se han dedicado muestras de cariño. La feliz pareja, que tiene en común a sus dos hijas, Lis y la pequeña Layla, su mayor orgullo, se prepara al son de las melodías de Aitana para poner el broche a su último año como novios, pues en 2024 formalizarán su relación sentimental pasando por el altar después de una década y media de amor.

¿Quién es Rels B, el artista con el que relacionan a Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra?