¿Será en la playa? ¿Tienen ya fecha? Patricia Montero y Álex Adrover comparten los primeros detalles de su boda

Patricia Montero y Álex Adrover esperan que a la tercera llegue la vencida. La pareja empieza ya a pensar en su futura boda, un enlace que tuvieron que aplazar hasta en dos ocasiones por diversos motivos y para el que ya, por fin, tienen fecha. Durante el estreno del nuevo espectáculo del Circo del Sol llamado Luzia, los actores han contado los primeros detalles del día en que por fin se darán el “sí quiero”. “Lo que tenemos es fecha, que es junio del 2023, eso lo tenemos clarísimo” dijo Patricia. Aunque según Álex la novia ya tenía una idea de cómo iba a ser su vestido, este va a cambiar como contó ella misma. “Nunca se llegó a hacer, estaba muy claro y ahora tengo como otra idea en la cabeza. Lo mismo rescato un vestido de mi madre” contó, añadiendo que ya va teniendo alguna idea.

Les encanta el mar y el agua, pero han descartado la playa como lugar de celebración. “No va a ser en la playa aunque nos encantaría, la playa no es muy íntima” dijo el actor, que con simpatía contó que él llevará bañador cuando por fin se case con Patricia. Los actores tuvieron que aplazar su enlace hasta en dos ocasiones: primero por el nacimiento de su segunda hija Layla y después a causa de la pandemia de coronavirus. La propia Patricia, entusiasmada, compartía hace unos meses que por fin había llegado el momento: “Le estoy dando muchas vueltas, pero en 2023 es el fiestón del amor y ya no puede esperar más. ¡Nos casamos en 2023 sí o sí!”.

Los que fueran protagonistas de la serie Yo soy Bea se comprometieron hace ya cinco años y han formado una familia con dos niñas. Patricia y Álex llevan juntos 14 años y fruto de su amor han tenido a sus dos hijas: Lis, que vino al mundo el 26 agosto de 2015, y la pequeña Layla, que el pasado 26 de febrero cumplió tres años. Ellas son, sin duda, su mayor orgullo, y así lo demuestran con los mensajes tan cariñosos que les dedican. "Agosto 2015. 42°C Madrid, llegaba a la familia Adrover-Montero la pequeña Elisa. Una niña que llegó para terminar de dar sentido a nuestras vidas y para enseñarnos a vivir más intensamente. La llamamos Lis, aunque su nombre completo es un homenaje a mi mamá y nunca hubo duda de cómo se llamaría", escribió la actriz a su hija mayor con motivo de su sexto cumpleaños.

Su secreto para mantener una relación tan especial y duradera es sencillo y ellos no tiene problema en desvelarlo. “Básicamente, mucho respeto, no callarnos nada y amor, mucho amor" ha dicho la actriz en alguna ocasión. Álex por su parte lo describe así: "Llevar tu barco y yo mi barco hacia el mismo rumbo, eso es importante. Me refiero a que cada uno tenemos tenemos que seguir el mismo rumbo y tener las mismas ilusiones ya que sino, no funciona".