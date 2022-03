Patricia Montero y Álex Adrover anuncian que se casan el año que viene

¿A la tercera irá la vencida? Eso es lo que todos nos preguntamos al saber que Patricia Montero y Álex Adrover van a darse, por fin, el 'sí, quiero'. Los actores, que tuvieron que cancelar su boda en dos ocasiones (primero por el nacimiento de su hija Layla y después por la pandemia de COVID-19), han anunciado que pasarán por el altar el año que viene. "Que sí, que le estoy dando muchas vueltas, pero en 2023 es el fiestón del amor y ya no puede esperar más. ¡Nos casamos en 2023 sí o sí!", ha dicho Patricia emocionada en un vídeo que ha compartido con sus seguidores.

Los que fueran protagonistas de la serie Yo soy Bea han recordado que han pasado cinco años desde que se comprometieron: "Es alucinante", "¡No me lo creo!", han dicho. Así que, si no hay ningún otro contratiempo, será en 2023 cuando pasen por el altar. "Hoy estaríamos celebrando mi despedida de soltera... Creo que para compensar tanta espera, deberíamos volver a prometernos y celebrar de nuevo la pedida de mano. ¡Viva el amor! ¡Viva el cambio de planes! #AdroverMonteroWedding", dijo la concursante de MasterChef Celebrity en 2020, cuando tuvieron que posponerla debido a la crisis del coronavirus. Los actores se sumaron a la larga lista de celebrities que tuvieron que cancelar su enlace, como les pasó a Chenoa y Miguel Sánchez Encinas.

Patricia y Álex llevan juntos 14 años en los que les hemos visto formar una preciosa familia. Fruto de su amor han tenido a sus dos hijas: Lis, que vino al mundo el 26 agosto de 2015, y la pequeña Layla, que el pasado 26 de febrero cumplió tres años. Ellas son, sin duda, su mayor orgullo, y así lo demuestran con los mensajes tan cariñosos que les dedican. "Agosto 2015. 42°C Madrid, llegaba a la familia Adrover-Montero la pequeña Elisa. Una niña que llegó para terminar de dar sentido a nuestras vidas y para enseñarnos a vivir más intensamente. La llamamos Lis, aunque su nombre completo es un homenaje a mi mamá y nunca hubo duda de cómo se llamaría", escribió la actriz para felicitarla por su sexto cumpleaños, definiendo a su hija como "una pequeña gran estrellita que ilumina cada día nuestras vidas con una sensibilidad mágica".

Montero también quiso dedicar a su hija pequeña unas preciosas palabras en su tercer cumpleaños. "Pequeña todoterreno que tiene el don de parar el tiempo y hacerlo volar a la vez. Solo podemos darte las gracias porque, cuando creíamos que no podíamos ser más felices, llegaste tú. Gracias mi amor, por tus abrazos y sonrisas infinitas. Eres un motor incansable que nos tiene cada día más enamorados. La niña de la sonrisa eterna...", escribió en su cuenta personal.

La clave de su relación

El pasado 28 de noviembre, Montero y Adrover celebraron una fecha muy importante: su aniversario. La actriz hizo balance de todo lo que han vivido desde que se conocieron en el rodaje de Yo soy Bea, asegurando que llevan "muchos años esforzándonos y trabajando en poco a poco ir cumpliendo nuestros sueños". Patricia está feliz de que "el proyecto común que nació hace 13 años se ha hecho realidad" y le quiso dar las gracias a su prometido por "mirarme como el primer día".

Cuando les preguntan cuál es el secreto de una relación tan bonita y duradera, ellos lo tienen claro. "Básicamente, mucho respeto, no callarnos nada y amor, mucho amor", ha dicho la actriz. Por su parte, Álex asegura que: "Llevar tu barco y yo mi barco hacia el mismo rumbo, eso es importante. Me refiero a que cada uno tenemos tenemos que seguir el mismo rumbo y tener las mismas ilusiones ya que sino, no funciona".

Sus fans también les han preguntado si se plantean tener más hijos. "Madre mía... a ver, yo tendría 15 hijos con Álex, porque es cierto que nos encantan los niños... peeero, lo cierto es que hemos llegado a la conclusión de que dos es uno para él y otro para mí, osea, el tercero no entra", respondió con la simpatía y naturalidad que la caracteriza.

