Patricia Montero recuerda los inicios de su historia de amor con Álex Adróver en su aniversario

Este 28 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Patricia Montero y Álex Adróver puesto que es el día en el que decidieron comenzar a escribir el presente y el futuro de manera conjunta. Han pasado ya doce años desde que los caminos de los actores se cruzaran y en este tiempo han formado una preciosa familia con dos niñas, Lis y Layla, que se han convertido en las grandes protagonistas de su hogar. Pero aunque sus vidas han cambiado mucho desde aquel primer beso, lo cierto es que la magia de entonces sigue intacta y el amor se ha elevado a la máxima potencia. Precisamente esos románticos inicios ha hablado la intérprete en esta significativa fecha. "Conocí un mallorquín que me cambió la vida. Trabajábamos juntos en Yo Soy Bea y esas largas esperas entre secuencia y secuencia se convirtieron en charlas, risas y confesiones que nos hicieron conocernos muchísimo", ha comenzado a decir.

La finalista de la cuarta edición de MasterChef Celebrity ha explicado que en el rodaje de la popular serie su complicidad fue creciendo a pasos agigantados, convirtiéndose en buenos amigos. Pero la amistad tardó poco en dejar paso al amor y a la pasión, llegando a ser los mejores compañeros de viaje. Patricia ha alabado a Álex, a quien define como "paciente, tranquilo, con mucha sensibilidad y un cuidador nato". Además, dice del padre de sus niñas que es una persona a la que todo el mundo desea tener cerca porque tiene el don de conseguir que cada plan sea recordado por siempre. "Lo que más me enamora es, que si fuera por él, viviría en pelotas, descalzo y sin tecnología cerca. Aventurero, disfrutón y un caballero de los pies a la cabeza. Un PAPÁ 10, sensible, entregado, cariñoso, divertido, pero con mano dura (bastante más que yo), cuando toca. Es una pareja EJEMPLAR que me cuida y valora, me apoya y empuja, me anima y aconseja. Me llena de paz y serenidad y me hace crecer y aprender cada día", explica.

Junto a una bella instantánea en la que aparece besando a su pareja, la actriz valenciana de 32 años ha hablado orgullosa del tándem que forma junto al protagonista de Seis hermanas. "Nos llaman la familia nómada, porque somos unos culos inquietos que no paramos de perseguir sueños y no pensamos dos veces las cosas si creemos en ellas. Somos un equipo, hagamos lo que hagamos. Siempre juntos y unidos. Apostando por la felicidad y por exprimir la vida dejándonos llevar", ha dicho. Además, presume de la honestidad que hay entre ellos y de una valiosa lección que bien podría ser el secreto de su éxito personal: entienden el conflicto como una oportunidad de crecimiento.

Sus planes de boda, en pausa

En estos años juntos han vivido momentos de todo tipo, pero Patricia, a la que hemos visto en títulos como BuenAgente, El don de Alba o Fuga de cerebros 2 considera que lo mejor está aún por llegar. No en vano, aún tienen pendiente uno de los días más importantes: el de su boda. Se comprometieron en noviembre de 2017 en una espectacular pedida de mano bajo el mar y aún no han podido pronunciar el "sí, quiero". Este año iban a dar este paso y tenían todo listo para celebrar su unión al lado de familiares, amigos, compañeros... Pero la crisis sanitaria ha hecho que tengan que aplazar por segunda vez sus planes -ya lo hicieron anteriormente por el nacimiento de su segunda hija- y aún no hay fecha definitiva para verlos convertidos en marido y mujer.

