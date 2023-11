Los últimos movimientos de Aitana y Sebastián Yatra que daban pistas sobre su ruptura

Los rumores de que Aitana Ocaña (24 años) y Sebastián Yatra (29) habían dedidido separarse comenzaron hace semanas, sin embargo, unas imágenes juntos cenando en Sevilla hace unos días y su reciente viaje a México, parecían despejar todas las dudas. Sus fans les conocen bien y sabían que algo estaba pasando, pero no querían que fuera cierto... y sus sospechas se han terminado confirmando. Ha sido el propio Yatra el encargado de anunciar que ya no están juntos: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida". "En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino... pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha dicho al canal mexicano Telediario.

Se acabó

Lo cierto es que los últimos movimientos de la intérprete de Las Babys y el cantante de Energía Bacana ya daban algunas pistas sobre su ruptura. Hay que recordar lo comentada que fue la ausencia de Aitana en la boda del hermano de Sebastián Yatra que se celebró hace unas semanas en Medellín (Colombia). Mientras tanto, la catalana se encontraba en Zarauz (Guipúzcoa) donde asistió al funeral de la abuela de su amigo y surfista Aritz Aranburu. Después, Aitana continuó su viaje al norte disfrutando de una escapada con amigas entre las que se encontraba la actriz Clara Galle.

Su polémica ausencia en los Grammy Latinos

Tampoco hay que pasar por alto el hecho de que la cantante de Mon amour no acompañara a Yatra en su gran noche en los Grammy Latinos en Sevilla. El artista colombiano, que ejerció de presentador en la gala junto a Danna Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez. Hubo informaciones de todo tipo. Algunos aseguraron que no acudió para no eclipsar con su presencia y dejarle todo el protagonismo en estos premios tan importantes para él, otros afirman que sucedió como con otros tantos artistas que no iban a tener la oportunidad de pasar por el photocall y finalmente decidió no ir... Pero, como decimos, ninguna versión oficial ni nada que saliera de su boca.

Algo estaba pasando

Desde que empezaron a salir juntos, Aitana y Sebastián siempre se habían mostrado muy discretos y preferían mantener su amor alejado de los focos, sin embargo, es cierto que a veces se dedicaban mensajes bonitos en redes sociales, compartían fotos en los mismos lugares, hacían bailes en TikTok con sus nuevas canciones, se mandaban palabras de admiración... Por eso, el hecho de que en las últimas semanas no se produjera nada de esto, hizo pensar a muchos de sus seguidores que los rumores de ruptura podrían ser ciertos.

La última vez que vimos a Yatra en un concierto de Aitana fue el pasado mes de octubre, cuando la acompañó en el arranque de su 'Alpha Tour' en Valencia. Fue una noche inolvidable para la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 y el cantante de Tacones Rojos se mostró muy orgulloso de ella.

Su última declaración de amor

Su historia ha terminado, pero hay cosas que quedarán para la posteridad. Nos referimos a la romántica declaración de amor que Aitana incluyó en su último disco y que se llama Luna. Se trata de un tema precioso que habla de cómo surgió su amor con Sebastián Yatra. "El tiempo nunca fue un buen aliado, alguno siempre estuvo acompañado. O tú o yo, nunca los dos. Todo el mundo hablaba, repetían cuentos sobre mí. Pero tú escuchabas, eso es lo que me gustó de ti. Tú, mi Luna llena eres tú. Cuando apareces eres luz y las estrellas se molestan, me miras más que a ellas (...) Tantos años que costó estar juntos, cada uno en su lado del mundo. Solo en sueños te besaba, porque nunca lo aceptaba", canta en Luna.

De hecho, sus fans tienen una teoría y es que Aitana hizo esta canción como respuesta al tema Básicamente, que Sebastián Yatra publicó en el año 2022 y que formaba parte de su disco 'Dharma'.

Las lágrimas de Aitana en pleno concierto

Tras confirmarse que ya no están juntos, ha cobrado más protagonismo un vídeo del último concierto de la artista en Bogotá. Aitana no pudo contener la emoción y rompió a llorar desconsoladamente, asegurando que: "Hoy emocionalmente no estoy tan bien". "No pasa nada (...) pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", dijo emocionada y llevándose las manos a la cabeza justo antes de cantar su tema The Killers.