Los explosivos bailes virales de Aitana en su Alpha Tour que muestran un gran cambio y están generando polémica

Una noche para recordar, tanto para Aitana como para los miles de fans que acudieron a verla el pasado domingo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: así ha sido el arranque del Alpha Tour de la cantante catalana. Sin duda, el concierto fue un espectáculo con todas las letras, con momentos divertidos, por ejemplo, bailando a ritmo de Las Babys junto con algunos fans que subieron al escenario, pero también emotivos, como la canción que consiguió llevar a Sebastián Yatra, pareja de Aitana, al borde de las lágrimas. Pero lo que más se está comentando es el gran cambio de la artista reflejado en sus bailes. Aitana sorprendió con unos explosivos movimientos que no han tardado en hacerse virales, dividiendo a sus fans entre los que aplauden la evolución de la cantante y los que piden una versión más descafeinada de las coreografías. En cualquier caso, no ha dejado a nadie indiferente. ¿Quieres ver los vídeos de los que todo el mundo habla? Dale al play y no te lo pierdas.

