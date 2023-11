Las fotos de Aitana y Sebastián Yatra en México que demuestran que siguen juntos

Aitana y Sebastián Yatra siguen jugando al despiste con su relación. Aunque siemrpre han sido muy discretos con su noviazgo y se han dejado ver en contadas ocasiones, ahora lo son incluso más y el hecho de que no se les haya visto juntos en las últimas semanas ha hecho pensar que podrían haber roto después de que ella no acudiese a los Grammy Latinos estando en Sevilla y tampoco a a la boda del hermano del cantante en Colombia. Sin embargo, a tenor de las últimas fotografias de la pareja en un restaurante andaluz de la capital andaluza, y el viaje que han hecho a México, país en el que ella tendrá una actuación mañana, la pareja ha dejado claro que su relación continúa, sin necesidad de pronunciar palabra alguna.

La pareja no ha publicado fotos juntos en el país azteca, aunque se sabe que la cantante de Formentera y el artista de Tacones rojos están en México. "Aquí estamos otra vez en uno de mis lugares favoritos, México, el viernes 24 Auditorio Nacional. Alpha Tour, que ganitasss", dice la exintegrante de Operación Triunfo. Por su parte Yatra posa en los mismos lugares que su novia, concretamente Xochimilco, una visita obligada en Ciudad de Mésico, aunque opta por hacerlo solo junto a la frase: "Retratos de hoy". Ambos artistas han llevado al extremo su discreción, pero con las fotos de su último viaje dan por zanjado cualquier rumor de crisis.

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre los cantantes empezaron después de que Aitana no asistiera a la boda del hermano de Sebastián Yatra en Colombia. El intérpretede de Vagabundo viajó solo a Medellín, mientras la artista de Mon Amour se trasladó a Zarauz (Guipúzcoa) donde coincidió con su exnovio, Miguel Bernardeau, en el funeral de la abuela de un amigo en común, el surfista vasco Aritz Aranburu. Y las especulaciones continuaron a raíz de que Aitana no acudiera a los Grammy Latinos el pasado 16 de noviembre, un día muy importante para Yatra, ya que además de estar nominado, era uno de los presentadores de la gala y actuó sobre el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). El cantante colombiano, quien además estuvo nominado en una categoría, también deleitó a los presentes con su actuación en el escenario. Dada lo especial de la ocasión y teniendo en cuenta la sede, Sevilla, donde ella actuó un día antes en la sala Antique, muchos esperaban ver a Aitana en la ceremonia, pero no fue así.

Según fuentes cercanas a la pareja, Aitana y Sebastián continúan su noviazgo como hasta ahora, intentado proteger su intimidad lo máximo posible, y ante los rumores han resuelto que lo mejor es no prestarles atención y seguir centrados en lo que de verdad les importa que es que la gente disfrute de su música, al margen de lo que ocurra en su vida privada.