Las lágrimas de Aitana en su último concierto que ahora cobran sentido: 'Emocionalmente no estoy bien'

Después de semanas de especulaciones y rumores que apuntaban a una crisis en la pareja formada por Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, la confirmación de ruptura ha llegado, y lo ha hecho de mano de uno de sus protagonistas. El artista colombiano ha anunciado este 27 de noviembre que, aunque se quieren "un montón" y son y serán "grandes amigos de la vida", "en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino". Unas palabras que ha pronunciado a los micrófonos del canal mexicano Telediario y que ahora dan sentido a la última actuación de la intérprete catalana, en la que se rompió subida al escenario y frente a un multitudinario público que la abrazó a través de ensordecedores aplausos.

Las lágrimas de Aitana y la conversación con su padre previa al show

Si Aitana Ocaña, que está inmersa en su gira Alpha al otro lado del Atlántico, ofreció el pasado viernes un espectacular show en Ciudad de México en el que causó auténtica sensación de la mano de una exultante Danna Paola, que intervino como artista invitada, este domingo volvió a hacer historia en el Movistar Arena de Bogotá, en Colombia, otra de sus paradas en Latinoamérica, en la que fue recibida por más de 14.000 fieles admiradores que entonaron a pleno pulmón sus temas. Pero no fue un concierto al uso, pues en él se dejó ver superada por las emociones y derramando lágrimas, hasta el punto de compartir con los allí presentes la conversación que había mantenido con su padre Cosme, incondicional en sus compromisos, en los instantes previos a salir a las tablas, algo que dejó a sus fans boquiabiertos. Una charla de aliento y ánimo que la impulsó a ofrecer su mejor versión pese a que no atraviesa un momento fácil.

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran súper bonitas y que le estaban saliendo en Tik Tok... Mi padre utiliza Tik Tok. Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", expresó visiblemente desbordada y llevándose las manos a la cabeza justo antes de cantar The killers, un single muy significativo para ella, pues es el primero que ha compuesto en su totalidad.

Del dolor de la artista a la confirmación de ruptura en menos de 24 horas

Ahora, pasadas menos de venticuatro horas desde que la intérprete de éxitos tan sonados como Corazón sin vida, Mariposas, Si tú la quieres o Las babys sembrara la preocupación entre sus seguidores, Sebastián Yatra, que se encuentra en el país azteca, ha anunciado el fin de su "bonita historia" de amor. Un noviazgo que siempre han llevado con suma discreción, si bien eso no evitó que se convirtieran en la pareja del momento y en la más buscada cuando en enero de este año sus movimientos ya venían a confirmar lo que era un secreto a voces. Dos de los artistas con más éxito y nombre entre los jóvenes de todo el mundo iniciaron un romance que ahora pone su punto final, aunque lo hace, según el de Medellín, en buenos términos. Un vínculo que nació de la amistad que forjaron siendo coaches en La Voz y, aunque ellos nunca llegaron a confirmar que lo suyo había ido más allá, la complicidad, sus publicaciones en redes sociales y, finalmente, las imágenes de su beso más esperado que ¡HOLA! publicó en exclusiva, disiparon todas las dudas.

