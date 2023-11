Aitana, muy dolida por su falsa imagen viral sin flequillo: 'Me hicieron bullying por esto en el colegio' La cantante, de 24 años, no tiene ningún problema en mostrarse al natural, sin maquillaje y sin flequillo

Aitana Ocaña siempre se muestra de lo más natural en sus perfiles sociales. La cantante de 24 años no tiene ningún tipo de problema en publicar fotografías en las que aparece sin maquillar, en ropa cómoda, e, incluso, sin su característico flequillo, una de sus señas de identidad más reconocibles. Precisamente, la intérprete de 2 extraños ha subido hace escasas horas un vídeo en colaboración con la revista Vogue en el que muestra cómo se prepara para un concierto de su nueva gira internacional, Alpha Tour, junto a su peluquero Jesús de Paula y la maquilladora Alex Saint.

Para que la frente no se le manchase de base de maquillaje y poder trabajar con mayor soltura sobre el resto del rostro, a la artista catalana le habían retirado el flequillo con dos pinzas situadas a cada lazo de la cabeza. Una situación que algunos de sus haters han aprovechado para atacarla sin piedad, puesto que han retocado la imagen y le han hecho la frente bastante más grande, la cara más alargada y los ojos mucho más pequeños.

A los pocos minutos, esta instantánea se ha viralizado en el mundo online y la cantante ha visto cómo su muro se iba inundando de comentarios negativos y despectivos hacía su aspecto físico. Cansada de las críticas sin sentido, Aitana ha decidido pronunciarse para intentar zanjar la polémica. “Está circulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo que al menos sea real”.

De la misma manera, la exconcursante de Operación Triunfo 2017 ha confesado que estos insultos han despertado viejos fantasmas de su pasado, ya que, cuando tan solo era una niña, también la hicieron sufrir mucho por este mismo tema. “Deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad muy grande. Me siento segura a día de hoy, pero no hay que manipular las imágenes”.

Finalmente, para acallar a todos los críticos y hacer gala de su buen sentido del humor pese a lo delicado de la situación, Aitana ha posteado dos simpáticos selfies en los que sale sin flequillo y con la cara embadurnada en una mascarilla facial lila. Una publicación que ya acumula más de 30 mil ‘ me gustas’ de sus fans incondicionales.

Aitana sigue triunfado en lo personal y lo profesional

Si obviamos este desgraciado episodio, la vida sonríe a Aitana. Además de cosechar éxitos con su gira Alpha Tour, casi todos los conciertos que tiene programados para las próximas fechas ya tienen colgado el cartel de ‘no quedan entradas’, la cantante también se encuentra en un dulce momento personal disfrutando al máximo de su relación con Sebastián Yatra.

A pesar de que la pareja de artistas es muy discreta en todo lo referido con su noviazgo y en las últimas semanas se ha llegado a especular sobre la posibilidad de que hubiesen roto, sus últimos pasos en México (no posan juntos, pero están visitando los mismos sitios) confirman que su historia de amor sigue viento en popa.

