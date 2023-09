Aitana vuelve locos a los fans de 'OT' cantando este tema de Taylor Swift como ya hiciera en la academia

Loading the player...

Tras unas merecidas vacaciones con Sebastián Yatra en Ibiza, Aitana ha retomado su agena profesional y ha empezado el curso pisando fuerte tras lanzar su nuevo tema 'Mi amor' junto a Rels B que forma parte de su tercer álbum de estudio, 'Alpha'. Para comenzar su promición, la cantante ha escogido como primer destino México, donde está recorriendo los platós de televisión para promocionar sus nuevas canciones. Eso sí, a pesar de que la intérprete de Las Baby no para de trabajar, no ha podido perder la oportunidad de acudir al concierto de una de sus artistas favoritas: Taylor Swift. Durante el evento, ha protagonizado un momento con el que sus seguidores no han podido evitar viajar al pasado. Aitana ha dado el do de pecho con 'Shake It Off', al igual que hizo durante su paso por Operación Triunfo. Un instante muy especial que se ha vuelto viral. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

