Descubre a Rels B, el rapero que ha colaborado con Aitana y que supera a la cantante en número de seguidores

Miamor es el nombre del nuevo lanzamiento de Aitana, un tema que, al igual que los anteriores, ha despertado mucha expectación entre sus seguidores. En esta canción ha unido su voz a la de Rels B. Pero ¿quién es él? Este aclamado rapero no es en absoluto un desconocido, sino todo lo contrario. Cuenta con una trayectoria muy amplia y su éxito no se limita a España, sino que también ha llegado a Latinoamérica. Con sus más de cuatro millones de seguidores supera incluso ¡a la propia Aitana! ¿Quieres conocer mejor a Rels B? Dale al play y no te lo pierdas.

