Aitana revela quién ha sido su 'primer amor de verdad', cómo está viviendo la soltería y su deseo de ser madre

Completamente volcada en su trabajo, feliz por los éxitos que está encadenando y disfrutando de su nueva etapa personal, así se encuentra Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra, con el que comenzó a salir a comienzos de 2023 tal y como se vio en las imágenes publicadas en exclusiva por ¡HOLA! En plena gira por América, la cantante ha pasado por Argentina, donde ha explicado por primera vez cómo está afrontando la soltería, ha dado los detalles más desconocidos de su vida, ha desvelado quién ha sido hasta ahora su gran amor y ha hablado de los planes de futuro más íntimos que quiere llevar a cabo.

-La reacción de Aitana a los rumores de reconciliación entre Sebastián Yatra y Tini

-Las palabras de Aitana sobre 'corazones rotos' y otras indirectas tras su ruptura con Sebastián Yatra

En Argentina, donde tiene conciertos este viernes, el sábado y el próximo lunes, ha hablado con naturalidad del nuevo capítulo sentimental que ha iniciado. "Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. Decía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas. De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar", ha asegurado en Sería increíble, del canal de streaming Olga. Fue al llegar a la mayoría de edad cuando se hizo conocida internacionalmente tras su paso por la novena edición de Operación Triunfo, que se desarrolló en 2017.

Respecto a la posibilidad de rehacer su vida tras la reciente ruptura con Yatra, la intérprete de Presiento, Lo malo y Las babys ha asegurado que en estos momentos "no estoy con ganas de chatear ni nada, supongo que es un proceso, estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos...". Se centra en sus compromisos profesionales y en noticias tan emocionantes como haber vendido todas las entradas para el concierto que dará el 28 de diciembre de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

-Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: 'Somos y seremos grandes amigos'

También ha hablado de sus experiencias sentimentales en otro medio argentino, donde ha desvelado quién ha sido su primer gran amor. "Mi primer amor, sin duda fue... ¿tengo que decir el nombre? Yo tenía 19 años. Mi primer amor de verdad fue una relación larga, de cuatro años", ha dicho. A juzgar por sus palabras, el chico al que se refería es Miguel Bernardeau. Con el actor de Élite, que es el hijo de la también intérprete Ana Duato, rompió a finales de 2022 tras un romance que confirmaron en verano de 2019.

Su deseo de ser madre

La artista, que se llama así porque a sus padres les gustó el nombre de Aitana tras ver una película de Aitana Sánchez-Gijón, ha explicado que cuando tuvo su primera relación larga llevaba mal viajar porque le gustaba más estar en casa. "Este año he entendido lo bonito de viajar, lo que llevo mal son los vuelos porque tengo mucho miedo a volar. Es un amor odio, porque sé muchas cosas de los aviones y voy a estudiar un curso de piloto para avionetas pequeñas", ha relatado.

Entre sus planes de futuro, además de los estudios de piloto, tiene claro que quiere formar su propia familia. "Sé que yo he nacido para ser madre, lo tengo demasiado vivo en mí, pero creo que por el estilo de vida que quiero llevar ahora mismo, que quiero que mi carrera siga creciendo, creo que es bastante complicado que en un rango de 5 años sea madre", ha explicado.

Loading the player...

Aitana se derrumba en su concierto de Málaga tras el revuelo generado por sus nuevas coreografías