Las palabras de Aitana sobre 'corazones rotos' y otras indirectas tras su ruptura con Sebastián Yatra

Loading the player...

Todo el mundo esperaba la reaparición de Aitana en Madrid, y ella no ha decepcionado. El Alpha Tour ha aterrizado en la capital y la artista catalana de 24 años ha conseguido llenar el WiZink Center por tercera vez en 2023. Tal y como suele hacer en sus conciertos, la cantante lo ha dado todo sobre el escenario con las emociones a flor de piel. Han pasado tan solo unos días desde que se conoció su ruptura con Sebastián Yatra, que ellos mismos han confirmado, por lo que algunos de los mensajes que Aitana ha lanzado ante su público parecen adquirir un significado especial. Muy comentado ha sido el momento en que ha pedido a los "corazones rotos" que levanten la mano... y ella misma ha alzado la suya. Aunque no ha sido la única referencia o indirecta al fi de su relación. Dale al play y no te lo pierdas.

-Aitana vuelve a España tras romper con Sebastián Yatra y responde tajante a los rumores

-La historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra: una vieja amistad, muchos viajes y una pasión compartida