Aitana felicita a su padre por su 60º cumpleaños con un precioso mensaje y sus fotos favoritas 'No he conocido a nadie con tanta vida como tú. Eres mi padre pero también un gran amigo, y eso es una suerte', ha escrito la cantante

Todos los que siguen a Aitana Ocaña desde que saltó a la fama en Operación Triunfo 2017 saben perfectamente quién es Cosme, su padre. A lo largo de estos años se ha convertido en la sombra de su hija y la acompaña allá a donde va, ya sea en sus giras por España, en una tarde de compras, una cena con amigos o en sus viajes al otro lado del mundo. La artista catalana ha encontrado en él mucho más que el cariño y la protección de cualquier padre, sino que es su mejor compañero, confidente y, junto a su madre, Belén, forman un gran equipo. Por eso, Aitana ha querido aprovechar que acaba de cumplir 60 para mostrar algunas de sus fotos favoritas y dedicarle un precioso mensaje.

Su promesa

"Te escribo esto ya llorando y todavía ni he empezado. Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo. Ahí estás cuando no sé a quién recurrir, obvio tú y la mama pero... pero hoy es tu cumpleaños y no uno cualquiera, ya son 60", comienza diciendo la intérprete de Las Babys.

"Siempre dices que vas a llegar a los 100 y yo sé que sí, porque no he conocido a nadie con tanta vida como tú. Me acuerdo de todas las veces que te gritaba desde mi habitación y te decía 'papa ven, tengo miedo', y tú venías y estabas conmigo hasta que me dormía. Muchas veces entreabría los ojos y te decía 'por favor no te vayas', y tú siempre me decías 'aquí voy a estar siempre'. Ni una sola vez has incumplido esa promesa, y sé que eso es algo que solo tú harías por mí", prosigue.

La artista termina su mensaje dándole las gracias "por acompañarme en el camino, por cogerme de la mano y salta. Contigo no da miedo la caída". "Por recordarme cada día que puedo con todo lo que me proponga. Siempre bromeo contigo y te digo que me has creado muchos miedos, siempre has querido protegerme de todo, pero, en realidad, si estoy donde estoy es gracias a ti y a la mama. Soy valiente por vosotros. Gracias por todo lo que me has enseñado y me sigues enseñado diariamente. Eres mi padre pero también un gran amigo, y eso es una suerte". "Te quiero papá, feliz cumpleaños, felices 60", concluye.

Forman una piña

Junto a estas palabras tan emotivas, Aitana ha compartido varias fotos. La cantante de éxitos como Formentera, Vas a quedarte o Mon amour ha abierto su álbum personal para mostrar a sus más de 3,8 millones de seguidores algunas de sus imágenes favoritas con su padre. En ellas vemos a una Aitana muy tierna abrazada a Cosme cuando era solo una niña, cuando la acompañó en los castings de OT hace seis años, cenando en varios restaurantes, haciéndose selfies...

Además, la artista catalana ha mostrado el lado más simpático y bromista de su padre, que siempre suele protagonizar momentos muy divertidos haciendo todo tipo de muecas, bromas, poses... e incluso poniéndose una peluca. No hay duda de que tienen una relación muy bonita y Aitana ha querido felicitarle en esta fecha redonda de una forma que, sin duda, le habrá emocionado.

