La conexión FASHION de Sebastián Yatra con Aitana en su último concierto: ¿un look con mensaje?

Sebastián Yatra ha vuelto a España tras su reciente ruptura con Aitana Ocaña, y lo ha hecho como solo él sabe hacer: arrasando. El cantante colombiano colgó el cartel de "entradas agotadas" en su concierto en Christmas by STARLITE en Madrid y puso a todos a bailar interpretando algunos de sus grandes éxitos, como Energía Bacana, Pareja del año, Vagabundo o Tacones rojos. Yatra demostró una vez más por qué es uno de los artistas más importantes de la musical latina y actuó feliz y muy sonriente. Eso sí, hay un detalle de su look que nos ha llamado especialmente la atención y nos ha hecho planternos una pregunta: ¿ha querido lanzar un mensaje a su exnovia a través de su look?

¿Un look con mensaje?

Nos referimos a la ropa que eligió el intérprete de Traicionera para subirse al escenario de Starlite. Yatra eligió un conjunto de chaqueta y pantalón de color negro con las costuras blancas y botas, pero, ¿te has fijado en su camiseta? El cantante colombiano se decantó por un diseño con un estampado de lunas que le conecta directamente con su exnovia por dos motivos.

El primero, porque la Luna tiene mucho significado en la historia de amor de Sebastián y Aitana. Hay que recordar que, en su último disco, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 tiene una canción que se llama Luna en la que parece hablar de su historia de amor con Yatra. "Tantos años que costó estar juntos, cada uno en su lado del mundo" o "Tú, mi luna llena eres tú, cuando apareces eres luz", son algunas de las frases que canta la artista.

Además, al ver la camiseta del colombiano nos hemos acordado de que ese estampado ya lo habíamos visto antes. ¡Y... bingo! Fue precisamente la propia Aitana la que llevó un look idéntico en septiembre de 2022, después del concierto que ofreció en el WiZink Center con su 11 Razones Tour.

En su caso, era un mono de manga larga que pertenece a la colección All Over Moon de la joven joven diseñadora Marine Serre. En su página web puede leerse que estas prendas "se ajustan como un guante" y están realizadas "con punto reciclado y acabados cortados a láser". El mono tiene un precio de 460 euros y el top con cuello alto de hombre vale 300 euros.

La diseñadora favorita de modelos, cantantes y 'celebrities'

Aitana ha confiado varias veces en la diseñadora francesa para sus looks, pero no es la única. Grandes nombres internacionales han lucido sus creaciones: desde estrellas de la música como Beyoncé, Rosalía o Dua Lipa, hasta actrices como Hiba Abouk o modelos como Kendall Jenner, pasando por influencers como Kylie Jenner, han llevado en alguna ocasión sus prendas.