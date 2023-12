Aitana sigue los pasos de Rosalía y confirma su soltería con un guiño al 'vestido de la venganza'

A pesar de su discreción, la vida personal de Aitana está siempre en boca de todos, como ocurre siempre con las grandes estrellas internacionales, de ahí que en prácticamente todas las portadas figurase la noticia de su ruptura con Sebastián Yatra después de que el colombiano confirmase estos rumores a finales de noviembre. La cantante se encuentra inmersa en su gira por Latinoamérica y promocionando Alpha, el proyecto más maduro que ha lanzado hasta ahora, así que pocas ganas tiene de alimentar especulaciones sobre su estatus sentimental, pero sí que ha decidido dar una que otra señal a través de sus looks. ¿Te has dado cuenta?

- Entrevistamos a la joven diseñadora que ha vestido a Aitana en sus momentos más especiales este 2023

Aitana sigue los pasos de Rosalía con su look de encaje transparente

Durante este tiempo, el estilo de la artista ha experimentado cambios en paralelo a los que percibimos al escuchar su nueva música: no tiene miedo a innovar y se atreve con registros vanguardistas y adultos, distantes de la dulce imagen con la que se hizo conocida en Operación Triunfo cuando tenía 18 años. Ajena a las críticas que ha recibido por este radical giro, la catalana, que ahora tiene 24, se aferra a los diseños de transparencias, así como a las botas altas de tacón o a las minifaldas.

Sin embargo, algo nos llamó la atención en su look más reciente, el que llevó en Buenos Aires (Argentina) horas antes de dar un concierto. Y es que, al mismo tiempo, en España, el brasileño André Lamoglia estaba siendo interpelado por los reporteros sobre su supuesta relación con Aitana, en la entrada de los Premios Forqué.

- Aitana se inspira en una serie japonesa para su nueva melena pelirroja... ¡gracias a la Inteligencia Artificial!

¿Está soltera? Es lo que dio a entender el intérprete de 26 años a los micrófonos, limitándose a decir que él y la cantante son amigos y que se caen muy bien. "Nunca he estado soltera. Nunca. La verdad es que lo estoy disfrutando bastante", aclaró la cantante de Las Babys en una entrevista para la radio argentina este pasado viernes. Puede parecer una coincidencia, pero este conjunto de encaje negro, obra de Helmut Lang, que deja ver sus braquitas y se ajusta a su tonificada figura, representa el fin de una era y el comienzo de otra completamente nueva. Al menos eso dicen Rosalía, Dua Lipa y hasta Diana de Gales.

La moda, como bien sabemos, es un vehículo útil para mandar mensajes sin tener que pronunciar una palabra y es justamente lo que hizo Rosalía en su regreso a las alfombras rojas españolas tras su mediática separación de Rauw Alejandro, con quien había disfrutado dos años de romance e incluso llegó a comprometerse.

- Rosalía impacta en los Grammy Latinos con un vestidazo transparente de encaje

Estaba previsto que los Grammy Latinos 2023, que por primera vez tuvieron lugar en Sevilla, fuesen una velada agridulce para la catalana, puesto que le tocaba cantar sobre el escenario a escasos metros de su ex, que estaba sentado en una de las primeras filas de la mano de su madre. El resultado fue una conmovedora interpretación de Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, que ella versionó al flamenco a tan solo minutos de que el puertorriqueño entonase, en ese mismo escenario, la balada Se fue, de Laura Pausini.

Por si quedaba alguna duda de que se estaban pensando el uno al otro aquella noche, Rosalía lo dejó claro con sus looks, dos vestidos negros de lo más sensuales. Uno de ellos, con el que pisó la alfombra roja, está realizado al completo en encaje floral con diminutos brillantes bordados. Pertenece a la colección Primavera/Verano 2024 de Balenciaga.

Cómo es el 'vestido de la venganza' en 2023

Este término engranado en la cultura popular nos remonta a 1994, cuando la recordada princesa Diana impactó a la prensa internacional con su apuesta más sexy hasta la fecha justamente el mismo día que se hizo público el romance entre Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles en televisión nacional. Conocido como el 'vestido de la venganza', esta obra de Christina Stambolian estaba pensada para realzar las curvas. ¡Y vaya si lo consiguió!

No es coincidencia que tanto Aitana como Rosalía se decantasen por atuendos similares en esta etapa de sus vidas porque el simbólico look de alfombra roja que popularizó Diana de Gales se ha renovado en 2023 para adaptarse a las tendencias del momento. Si bien no lo vemos con forma de escote bardot o falda drapeada, sí que se presenta en formato transparente de encaje negro, mucho más explícito que el original de hace casi 30 años.

- Dua Lipa se inspira en el look que Rosalía llevó a Sevilla con vestidazo de encaje transparente

Aitana, Rosalía, Dua Lipa... ¿Es coincidencia?

Dua Lipa acudió el 3 de diciembre a la tercera edición de los premios Academy Museum Gala con un vestido muy similar al que le vimos a Rosalía en Sevilla, solo que el de la cantante de Houdini, que también deja ver su ropa interior, pertenece a una colección antigua de la casa Chanel. Recordemos que esa misma noche se confirmó en los medios británicos la ruptura de Dua con el director francés Romain Gavras, a quien presentó formalmente a la prensa en el Festival de Cannes que se celebró el pasado mes mayo. Se cree que los artistas vivieron ocho meses de intenso amor, aunque finalmente no ha podido ser a causa de sus ocupadas agendas.