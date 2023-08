Aitana se apunta a la tendencia 'techno chic' en Ibiza con un exclusivo vestido asimétrico

Parece que las celebrities se han repartido este verano en dos puntos clave de España: quien no se encuentra en Marbella disfrutando de las últimas semanas del verano, lo hace en Ibiza. La isla balear es uno de los destinos más concurridos en agosto y hasta ella ha viajado también Aitana. Lo ha hecho para grabar su próximo videoclip junto a Danna Paola, pero aprovechando que estaba por allí, el martes no quiso perderse el festival de música electrónica que se celebra en el famoso Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Para la ocasión quiso adecuar su look con este evento, decantándose por un original minivestido con el que se apunta a la tendencia techno chic.

Teniendo en cuenta el tipo de música que ameniza esta velada, donde DJ Tiësto fue la estrella de la noche, encaja muy bien el estilo de Aitana, que posaba con este minivestido en azul eléctrico. Se trata de un diseño de la colección Primavera/verano de Coperni, la firma parisina que revolucionó el pasado año la Semana de la Moda creando en directo aquel vestido blanco con spray sobre el cuerpo de Bella Hadid.

La exconcursante de Operación Triunfo optaba por esta pieza asimétrica de tejido elástico y drapeado, que además de contar con una abertura sobre el pecho, también destaca por el escote cuadrado de su espalda. La casa de modas presentó estos vestidos, también en negro y rojo, sobre la pasarela como parte de una línea inspirada en este concepto de techno chic, pues se definen como una startup tecnológica de moda. De ahí sus creaciones y marcada estética de tintes futuristas. El minivestido de Aitana se puede encontrar ahora en Farfetch por 580 euros.

Una cifra bastante moderada si tenemos en cuenta sus anteriores elecciones: para el concierto de Coldplay en Barcelona, el pasado mes de mayo, elegía un original vestido tricolor de Andersson Bell que llegó a venderse por 13.036 euros. Un diseño en forma de americana en negro, verde y naranja con detalle de raya diplomática en uno de los lados, que ahora se ecuentra rebajado (536 euros).