Los motivos de la ruptura de Dua Lipa con Romain Gavras tras ocho meses de amor

El pasado mes de marzo el corazón de Dua Lipa volvía a latir con un nuevo amor, provocando el entusiasmo de su legión de seguidores. A sus 28 años la artista, una de las más aclamadas del panorama, hacía oficial su relación con el cineasta francés Romain Gavras, de 42 años, con quien no escatimó en muestras de cariño semanas después en la alfombra roja de Cannes. Ocho meses ha durado la relación de la pareja que, según apuntan fuentes cercanas, ha finalizado su noviazgo después de un verano inolvidable juntos. Parece que la decisión ha sido mutua y que la han tomado para evitar que las cosas empeoraran entre ellos. Pero ¿qué es lo que les ha llevado a tomar esta determinación?

Según apuntan algunas fuentes a The Sun, ha sido la entrega de la artista a su carrera la que habría minado su historia. Al parecer el cineasta no estaba satisfecho con que Lipa dedicara tanto esfuerzo y tiempo a su música, un ritmo que ella no pensaba frenar y que les ha llevado a tomar caminos separados. Una de las últimas imágenes que se tiene de ambos juntos la compartió la intérprete el pasado agosto, una foto en la que se les veía abrazados mientras se daban un baño en el mar. Ahora la cantante ha borrado todas las imágenes que tenía en sus perfiles.

Desde luego trabajo no le falta a la británica de origen albanokosovar pues acaba de lanzar una canción que ha sido un auténtico boom y que se titula Houdini. Aparecía además estos días con los productores Mark Ronson y Andrew Wyatt para hablar de la canción Dance The Night, de la película Barbie. Tiene un contrato con la firma de automóviles Porsche, con Versace y acaba de lanzar un podcast. El director, hijo de otro director de cine de origen griego Costas Gavras, ha trabajado en campañas de moda para nombres como Dior y ha dirigido videoclips como Bad Girls de M.I.A. y Church In The Wild, de Jay-Z, Kanye West y Frank Ocean (fue nominado a un premio Grammy).

La exigencia que le impone su carrera ya había pasado factura a otras de las relaciones de la cantante. Fue la que mantuvo con el modelo Anwar Hadid, hermano de Bella y Gigi Hadid, con el que salió durante dos años. Entonces parece que la distancia fue también el motivo por el que tomaron caminos separados. El cineasta también rompió con su anterior pareja Rita Ora en marzo de 2021 tras solo seis meses debido a sus compromisos profesionales. En unas declaraciones a la revista Elle, Dua Lipa admitió en una ocasión que se considera una persona muy romántica. “Creo firmemente en el amor. Culpo a mis padres por ello porque tienen una relación fantástica y yo he puesto mis estándares muy altos. La vida no es tan corta para decir ‘te quiero’. Por mucho que me digo que no debo precipitarme y ser cauta al decir 'te quiero' demasiado rápido sin saber si la relación tiene fundamento, también creo que es importante dejarse llevar por el instinto” comentó.