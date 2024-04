Las claves de la visita de Dua Lipa en Barcelona: un concierto privado y el estreno de su nuevo tema grabado en Montjuic

Loading the player...

Que Dua Lipa se siente atraída por la cultura española es una realidad, ya que ha mostrado públicamente y en más de una ocasión, su pasión por nuestra moda, música e, incluso, su amor por Ibiza — durante los últimos años ha elegido las islas Baleares para disfrutar de su gastronomía, su naturaleza, sus increíbles playas y paisajes —. Este fin de semana muchos de los que pasearon por Madrid se quedaron sin palabras al encontrarse con la cantante de 28 años y el actor Callum Turner. Después de unos días por la capital, la intérprete de New Rules se encuentra en Barcelona, ya que esta noche va a dar un concierto en exclusiva junto a The Killers para los trabajadores de McDonald's. Además el 12 de abril a las 00:00, estrena su nuevo tema Illusion, cuyo videoclip tiene lugar nada más y nada menos que en las piscinas de Montjuïc. No te pierdas ningún detalle en el vídeo.

La escapada de Dua Lipa con su novio a Madrid: paseo por la Milla de Oro y encuentro con Almodóvar

Las pruebas que confirman que a Dua Lipa le encanta nuestro país