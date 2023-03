Las pruebas que confirman que a Dua Lipa le encanta nuestro país

Loading the player...

Que Dua Lipa se siente atraída por la cultura española es una realidad desde que ha mostrado públicamente su gusto por nuestra moda, música y ha elegido la isla de Ibiza para veranear con sus amigos en varias ocasiones. Durante los últimos años, la artista nacida en Londres ha elegido las islas Baleares para disfrutar de su gastronomía, su naturaleza, sus increíbles playas y paisajes. Pero eso no lo es todo, la intérprete de New Rules habla perfectamente castellano y ha asistido al concierto del músico español Guitarricadelafuente. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

