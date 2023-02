El difícil camino de Dua Lipa hasta convertirse en una diva del pop

Dua Lipa se ha convertido en los últimos años en una de las artistas más importantes a nivel internacional. La cantante, que lanzó su primer disco en 2017 y desde entonces sus canciones no han bajado de los primeros puestos de las listas (primero en Reino Unido y luego en todo el mundo), es toda una diva del pop, una estrella que llegó para quedarse y que no ha dejado a nadie indiferente. Nacida en Londres en 1995, la intérprete de Physical ha revelado que hace muchos años se inscribió en la escuela de canto y teatro de su ciudad natal, aunque le dijeron que "no" en varias ocasiones: "Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente. Estaba como, 'oh, dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?' Solo quería cantar", ha contado en Dua Lipa At your service, donde ha confesaso que llegó a pensar que quizá la profesión no era para ella.

Con una carrera en pleno crecimiento, la cantante de origen albanés (sus padres son originarios de Kosovo y tiene ascendencia bosnia) ha ganado dos premios Grammy, ha creado una fundación en solidaridad con Kosovo (la Sunny Hill Foundation), es una de las nuevas artistas que se ha unido a UNICEF y este 2023 será anfitriona junto a Penélope Cruz, Roger Federer y Michaela Coel de la MET Gala en un año en el que la temática es Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, en honor al fallecido director creativo de la firma de alta costura francesa Chanel Karl Lagerfeld. Considerada como una de las nuevas artistas más exitosas de la música, Dua Lipa además es todo un icono de la moda y siempre deja grandes estilismos a base de monos y bodies muy sexies y ajustados.

Ganadora también de dos MTV Europe Music Awards, la intérprete de New Rules, que vive entre Londres y Los Ángeles, se dio a conocer gracias a los vídeos de covers de canciones de otros artistas en YouTube mientras trabajaba en un bar como camarera en Londres. Pero la artista además ha sido modelo de la tienda online ASOS e imagen de marcas como Saint Laurent, Versace y Pepe Jeans. Dua Lipa también es una luchadora por el derecho de las mujeres y en numerosas ocasiones ha defendido la importancia de las mismas en la industria musical: "Como mujeres nos han dicho cómo se supone que debemos ser o parecer. Nos han empujado hacia abajo durante demasiado tiempo para sentir realmente quiénes somos. Estamos construyendo nuestros propios castillos, pero no necesariamente obteniendo el reconocimiento que merecemos", dijo en el citado medio.

Sobre su vida personal, Dua Lipa lleva varios meses sin pareja conocida, aunque sí se conocen varias de sus relaciones. De 2015 a 2017 (aunque volvieron a darse una oportunidad y terminaron rompiendo en 2019), la cantante estuvo saliendo con el chef y modelo Isaac Carew. Tras ser vista con el cantante Paul Jason Klein, miembro de la banda LANY, la artista comenzó una historia de amor con Anwar Hadid, el hermano de Gigi y Bella hasta que en 2021 decidieran poner punto y final a su noviazgo. Además, los rumores han relacionado a la intérprete con el actor español Aron Piper y con el presentador Trevor Noah, aunque ninguno de ellos se ha confirmado.