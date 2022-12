¿Está saliendo Dua Lipa con el rapero Jack Harlow?

Dua Lipa, de 27 años, es una de las artistas más populares del momento, por lo que no es de extrañar que cada cierto tiempo se publiquen noticias sobre su vida amorosa. Si bien en septiembre fue fotografiada con el cómico y presentador Trevor Noah, ahora se relaciona a la cantante con un compañero de su gremio. Según publica Page Six, la intérprete de Future Nostalgia podría haber tenido algunas citas con el rapero Jack Harlow, de 24, que tiene precisamente una canción dedicada a la artista británica de origen albano y que lleva su nombre.

Dua Lipa y Jack Harlow se conocieron en persona en el brunch que organizó Variety el pasado 22 de noviembre, y han estado "en constante comunicación" desde entonces. "Él estaba muy interesado en ella y quería conquistarla", han asegurado en el medio estadounidense, hasta el punto de que voló a Nueva York para verla después de un concierto benéfico que organizaba la fundación de Ryan Seacrest. Al día siguiente incluso habrían comido juntos en el Meatpacking District de la gran manzana, aunque fueron vistos llegando y marchándose por separado.

Cuando Jack Harlow publicó el pasado mes de mayo su tema Dua Lipa, en donde asegura que quiere "hacer algo más con ella que una colaboración", explicó que había contactado con la cantante para obtener su aprobación antes de que la canción viera la luz. La intérprete de One Kiss le dijo que no había problema y fue todo un éxito, convirtiéndose en una tendencia de Tik Tok rápidamente, pero la conversación no terminó ahí, porque según contó el rapero han seguido manteniendo el contacto desde entonces.

Dua Lipa rompió su relación con Anwar Hadid, hermano menor de Gigi y Bella, en diciembre del pasado año y desde entonces ha vivido una vida de soltera propiciada también por su gira internacional, con la que ha estado viajando durante todo el año. Eso sí, ha sido relacionada con varias personalidades. En su paso por España se la vio bailando con Aron Piper, de Élite, y volvieron a ser fotografiados juntos en México pero solo unas semanas más tarde fue vista con Trevor Noah. Sin embargo, ahora algunos medios aseguran que su cita fue amistosa después del paso de la cantante por el pódcast del humorista, y que no han mantenido el contacto desde entonces.

Además de conciertos y eventos por todo el mundo, Dua Lipa también ha tenido tiempo de trabajar en su nuevo álbum, en el que según ella misma contó está experimentando con nuevos sonidos. La cantante ha visto cómo su popularidad subía como la espuma en los últimos años, y su último disco, Future Nostalgia, se llevó seis nominaciones de los Grammy.