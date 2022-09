Dua Lipa y el presentador Trevor Noah despiertan rumores de romance con una cita en Nueva York

Dua Lipa es una de las cantantes más buscadas del momento, y unas fotografías en las que aparece con un presentador de televisión estadounidense han sido de lo más comentadas. La artista de 27 años ha quedado a cenar con Trevor Noah, de 38, en el restaurante jamaicano Miss Lily's, situado en el East Village de Nueva York, dos días antes de que se conociera que el comunicador deja su programa, The Daily Show, después de siete años. Su expresión corporal al despedirse ha dado mucho que hablar, porque según explica el Daily Mail se fundieron en varios abrazos largos e incluso intercambiaron algún beso.

Dua Lipa y Trevor Noah cenaron en una zona apartada del restaurante el 28 de septiembre y estuvieron sentados muy cerca durante toda la velada, y según asegura un testigo, "estaba claro que se gustaban". A la salida pasearon por las calles de Manhattan, parando para darse un abrazo en el que la cantante tenía que ponerse de puntillas, e incluso se dieron un beso que parecer ser en la mejilla. La cantante, que lucía un discreto conjunto de vaqueros baggy con americana de cuero negro y accesorios de estampado de serpiente, fue fotografiada sonriente y atenta a las explicaciones del presentador. Por su parte el comunicador es el centro de la noticia este viernes porque después de siete años al frente de su programa, y tras la bajada drástica de los índices de audiencia, ha anunciado que lo deja para dedicarse a la comedia y los monólogos, aunque no se ha comunicado cuándo será su último día.

Hace apenas 10 días que Dua Lipa fue fotografiada en México junto a Aron Piper y otros amigos, ya que estaban de fiesta tras el concierto de la cantante cuando un terremoto sacudió la tierra y tuvieron que ser evacuados. La artista ha sido relacionada con el actor de Élite porque varios vídeos en los que salían bailando muy juntos el pasado mes de junio se hicieron virales, dando lugar a la especulación de si podría existir algo más entre ellos. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y se desconoce si en otras visitas de la intérprete de Levitating a España han coincidido.

Dua Lipa lleva todo el año de gira con su álbum Future Nostalgia, que lanzó en 2020, por lo que ha tenido que posponerlo en varias ocasiones. Empezó en febrero en Florida y ha contenido hasta junio, sin apenas descansos, recorriendo Estados Unidos y Europa. En septiembre ha estado en Latinoamérica y ha ampliado su tour para pasar en noviembre por Australia, con seis citas en total.

En una entrevista de principios de año la artista desveló que ya tiene el concepto y nombre de su próximo disco, que será más "experimental", pero que todavía no estaba siquiera cerca de estar terminado. "Al escribir mi nuevo álbum me siento liberada de una manera nueva", admitía más recientemente en declaraciones a Vogue. Queda por ver si su relación con Trevor Noah da o no para una canción.