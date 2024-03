Las claves de la visita de Dua Lipa a Barcelona ¿qué ha hecho y dónde ha estado?

Loading the player...

No es la primera vez que Dua Lipa visita nuestro país. La estrella británica es una apasionada de España y una vez más ha vuelto a demostrarlo. En esta ocasión, la cantante ha visitado Barcelona; el motivo ha sido el rodaje del último videoclip de su álbum Radical optimism, que podremos conocer el próximo 3 de mayo. Una experiencia que repite una vez más ya que su tema Physical, se rodó también en esta ciudad, en concreto en los pabellones de Fira. Pero, ¿qué ha hecho la artista cuando no tenía que estar rodando?, ¿qué locales ha visitado y dónde ha disfrutado de la gastronomía mediterránea? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

