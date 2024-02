¡Ahora sí! Dua Lipa hace oficial su relación con Callum Turner

Poco a poco, la historia de amor de Dua Lipa (28) y Callum Turner (34) se va consolidando. La pareja, que siempre intenta ser muy discreta en lo referido a su esfera personal, ha acudido este domingo 18 de febrero a la gala de los premios BAFTA en el Royal Festival Hall de Londres. Si bien es cierto que los artistas pasaron por la alfombra roja previa a la gala por separado, a la salida del afterparty han protagonizado su primer, y romántico, posado en conjunto oficial.

Tal y como se puede ver en estas fotografías, la cantante y el actor están sentados en la parte trasera de un vehículo ataviados con sus mejores galas, compartiendo risas y confidencias mientras se dedican miradas cómplices repletas de cariño. Igualmente, cuando salen del coche él tiende su mano para ayudar a la vocalista a moverse entre la multitud. Un derroche de amor en esta velada tan divertida organizada por la edición británica de la revista Vogue, que, en esta ocasión, ha tenido lugar en el club privado Annabel 's, fundado en el año 1963 y situado en pleno corazón de la capital de Reino Unido.

Hay que recordar que los rumores de un idilio entre la intérprete de Dance The Night y la estrella de Animales Fantásticos comenzaron el pasado mes de enero, cuando fueron captados bailando en actitud muy cariñosa en un local de Los Ángeles (California). Desde entonces, son inseparables, y juntos han hecho todo tipo de planes como salidas nocturnas con amigos en común o cenas a las que ponían la guinda con apasionados besos, como muestran estas imágenes exclusivas de ¡HOLA!.

Sin duda, un momento sentimental de lo más dulce para la artista, que se definió como ‘una romántica empedernida’ en una reciente entrevista con Rolling Stone, que se compagina con su faceta profesional. Dua Lipa es una de las cantantes más de moda entre las nuevas generaciones con temas tan populares como Houdini, Cold Heart, New Rules y Levitating. Además, este 2024, llegará al mercado su nuevo álbum de estudio, el tercero de su carrera, un lanzamiento que celebrará con sus fans españoles porque está previsto que el 10 de julio actúe en el festival madrileño Mad Cool Festival.

Callum Turner, por su parte, acaba de estrenar Los amos del aire, una serie que está disponible en la plataforma de streaming Apple TV y en la que también aparece Austin Butler. De la misma manera, el también maniquí, ha aparecido en otros proyectos de éxito como Guerra y Paz (adaptación del libro de León Tolstoi) ; Canción en Nueva York; la ya mencionada saga Animales Fantásticos (que pertenece al mundo mágico de Harry Potter); y The Boys in the Boat (dirigida por George Clooney).