La visita exprés de Dua Lipa a Madrid... ¡con Pedro Almodóvar!

No es secreto que Dua Lipa es una enamorada de la cultura española y cada vez que visita nuestro país nos deja las mejores anécdotas, desde su supuesto romance con Aron Piper hasta su amistad con Rosalía. De hecho, más de un famoso nacional ha cautivado a la cantante de Levitating. En un episodio reciente de su podcast, Dua Lipa: At Your Service, esta confesó que Pedro Almodóvar es su director favorito y que, gracias a sus películas, ha podido mejorar mucho su dominio del español. Por lo visto, la británica tenía prisa en aprender porque puso estas habilidades en práctica más pronto que tarde. No, no sacó una canción en nuestro idioma, pero sí pasó el fin de semana en Madrid junto con el cineasta manchego.

El posado de Dua Lipa con vistas a Madrid

Está claro que no fuimos de las pocas afortunadas que vieron a Dua Lipa en las calles de Madrid este fin de semana porque tuvimos que enterarnos por ella misma de su visita exprés a la capital. "24 horas en Madrid", titula la británica esta serie de estampas recién capturadas en distintos escenarios (desconocidos) de la ciudad. Ni El Retiro ni la Puerta del Sol, ella aprovechó su visita para verse con uno de los grandes exponentes de la cultura española. Para su cita con el cine castellano, vistió un mono de estilo Matrix tan versátil que solo necesitó dos complementos para rematar su look: unos mocasines de tacón con plataforma y unos pendientes dorados XXL.

¿Dua será la próxima 'chica Almodóvar'?

La última vez que Pedro Almodóvar y la cantante se encontraron públicamente fue a principios de diciembre, cuando el manchego accedió a ser entrevistado en su podcast Dua Lipa: At Your Service. Allí profundizaron sobre la carrera del director, desde su infancia y sus inicios en la Movida Madrileña hasta sus últimos proyectos. En la conversación, este genio del cine nacional incluso llegó a confesarle que fue su musa durante el rodaje de Madres Paralelas.

Pedro tomó inspiración de Dua Lipa para una importante escena en la que Penélope Cruz está haciendo fotos a una chica trans para la portada de una revista femenina: "La pose que le pedí fue la que hiciste tú para la campaña de Pepe Jeans. En ella, estás como apoyada de rodillas, con el torso para atrás, el brazo sobre la cabeza y se te ve el ombligo".

La complicidad es evidente entre ambos, así que nadie descarta que el director cuente con la británica para grabar la banda sonora de alguno de sus filmes o, mejor aún, debutar en el mundo de la actuación. En su cortísimo paso por la capital española, Dua no ha dudado en hacerle una visita a Almodóvar, aunque también podría tratarse de una reunión de 'negocios' pautada con antelación. ¿Se avecina una colaboración? Sin duda, sería toda una fantasía para amantes del cine y de la música que han seguido de cerca esta estrecha e inesperada amistad.

Su segundo look para la noche madrileña: un 'blazer' de hombreras con zapatos de cristales

Como el resto de mujeres icónicas que han cautivado al cineasta, Dua Lipa tiene una imagen atrevida y muy original que la ha convertido en referente para las nuevas generaciones. La intérprete de New Rules no quiso perderse el ambiente de la noche madrileña, así que se cambió de ropa y salió a cenar con una amiga que también aparece en la serie de instantáneas. Para sus últimas horas de estancia en la ciudad, escogió un traje de estilo ochentero, de Gucci, que está compuesto por una americana holgada con hombreras pronunciadas, pantalones acampanados y una camisa masculina.

Como complementos, la cantante de origen albanés escogió unos salones destalonados de malla semitransparente adornados con cristales que dibujan el logotipo de Gucci, junto con el icónico bolso Jackie en color blanco, joyería dorada y unas gafas cuadradas de aires vintage con montura gruesa, de la misma firma italiana. Dua Lipa no visitaba España desde el pasado verano, cuando realizó una ronda de conciertos en Madrid y Barcelona, así que intuimos que el motivo de su paso por la ciudad tiene que ver con asuntos profesionales que, por ahora, permanecen secretos.