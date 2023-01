Dua Lipa reinterpreta un look de pasarela y el resultado es aún mejor

A estas alturas, nadie puede dudar de que Dua Lipa es ya más que una estrella consagrada. Su última gira, Future Nostalgia 2022, tal y como ella afirma, "ha cambiado su vida", y gracias a ella y a ese álbum, no solo ha ganado varios premios, sino que también se ha convertido en toda una artista de récords con los que ha incrementado (merecidamente) sus ganancias salariales. Pero al margen de sus dotes musicales más que probadas en todos y cada uno de los escenarios que ha pisado alrededor del mundo, la cantante también ha demostrado ser una gran amante de la moda. Y lo que es mejor aún, tener un gusto diferente y único a la hora de vestir.

Dua Lipa lo confirma: las medias son el mejor complemento para tu minivestido negro este invierno

Así, gracias a las publicaciones que va poniendo en sus redes sociales, no solo hemos podido ver los lookazos de Dua Lipa en los conciertos o aquellos que ha llevado en las diferentes galas a las que ha acudido durante el año que acaba de terminar, también hemos comprobado lo bien que viste cuando es ella misma, cuando está con sus amigos y no rodeada de cámaras. ¿El último ejemplo? El chaleco negro de tachuelas que luce a modo top con unos pantalones a conjunto.

Dua Lipa incluye un curioso accesorio 'vintage' en su último conjunto de inspiración futurista

El estilismo que lleva Dua Lipa pertenece a la colección de Primavera/ verano 2023 de Kiko Kostadinov y aunque sobre la pasarela hemos visto el look de manera más relajada e informal, combinado con una blusa blanca y abierto, la cantante ha apostado por darle una vuelta radical a la propuesta del diseñador y adaptarla a su propio gusto. ¿El resultado? Un conjunto sexy, muy favorecedor e ideal para cualquier plan. Con esto, queda comprobado que no hay look de pasarela que sea feo, tan solo hay que arriesgar y llevarlo como una quiera.