Edurne y Dua Lipa recrean este momentazo de Miley Cyrus en sus nuevos videoclips

En el mundo de la música son constantes las referencias entre unos artistas y otros, los homenajes que se rinden entre ellos y, en ocasiones, las similitudes en algunas de sus melodías llegan a hacerse virales. En esta ocasión tenemos que hablar de una de las grandes artistas de nuestro país, Edurne, y la artista británicoalbanesa Dua Lipa, que recientemente han estrenando sus nuevos videoclips y han causado sensación.

Edurne ha vuelto a la música con Nada, un single muy pegadizo que es el adelanto de su octavo disco, mientras que Dua Lipa ha presentado Illusion, que sigue la estela de sus anteriores canciones y que promete convertirse en uno de los temas de la temporada. Las dos artistas han coincidido en un detalle y es que aparecen colgadas de una Luna y un aro, respectivamente. ¿Te recuerdan a algo estas imágenes?

¡Así es! Tanto Edurne como Dua Lipa han recreado el momentazo que Miley Cyrus protagonizó hace un año, cuando sacó la portada de su disco 'Endless Summer Vacation', que incluía exitazos como Flowers, River o Used to be young. En marzo de 2023, Miley arrasó con esta foto en la que aparecía presumiendo de tipazo con un body negro, gafas de sol y taconazos, agarrada a una barra como su fuera una acróbata.

Eso sí, Edurne y Dua Lipa se han inspirado en ella para sus nuevos trabajos pero cada una a su estilo. En el caso de la mujer de David de Gea, en el videoclip predomina el color rosa y tiene una estética disco. Vemos a una Edurne sensacional con su vestidazo metalizado y botas glitter, subida a una enorme Luna. El vídeo de Dua Lipa es totalmente diferente. La actriz de la película Barbie eligió las piscinas de Montjuïc de Barcelona para grabar Illusion, con su vestido transparente de color rojo y cinturón XXL.

"He querido nutrirme de algunos discos que han marcado mi vida como 'Fever', de Kylie Minogue, y 'Future Nostalgia', de Dua Lipa", confesó la artista madrileña sobre su nuevo disco. "Pero, sin duda, si ha habido uno que es el que más me ha marcado, el que más me ha inspirado para componer estos temas, el que más me ha movido por dentro, es 'Ilusión', mi segundo disco que saqué en 2007. Mi nueva era va a ir por aquí", aseguró.

Habrá que esperar para poder escuchar al completo el octavo álbum de Edurne, pero lo cierto es que sus fans ya están totalmente revolucionados. "¡Por fin vuelves a ese estilo! Llevábamos años esperando", "Me alegro de que recuperes ese sonido", "A mí me gustaría que hicieras cosas al estilo Amores dormidos de tu antigua era. Te queda muy bien ese estilo", "Las canciones de tus inicios y de pop/rock/electrónica son las mejores" o "'Ilusión' fue el mejor disco y mejor gira, fue increíble", han comentado.