Los motivos por los que el debut de Dua Lipa con su nuevo novio, Romain Gavras, ha causado furor

Las estrellas de cine nos están regalando grandes momentazos en la 76ª edición del Festival de Cannes. Durante estos días se han producido reapariciones muy esperadas, momentos divertidos, algunas caídas, cambios de look, lágrimas de emoción, estilismos imposibles... pero lo cierto es que el amor ha tenido gran protagonismo. Y los 'culpables' tienen nombre y apellido. Nos referimos a Dua Lipa y Romain Gavras, que han causado furor en el estreno de la película Omar la Fraise (The King of Algiers).

La cantante, actriz y modelo británica, de 27, sorprendió a todos al aparecer en la alfombra roja acompañada del director de cine francés, de 41. Se trata de su debut ante las cámaras desde que hicieron público su romance hace unas semanas, por lo que no es de extrañar que todos los flashes se concentraran en ellos.

La pareja protagonizó su propia película de amor regalándonos sus imágenes más bonitas y cómplices. La verdad es que las fotos hablan por sí solas y no hace falta mucho más para darse cuenta de lo felices que están. Romain, que es hijo del director francogriego Konstantinos Gavras (más conocido como Costa-Gavras), solo tenia ojos para su chica y la miraba totalmente embelesado.

Por su parte, la intérprete de Levitating irradiaba felicidad. Su sonrisa lo decía todo y es que no puede estar más enamorada. A su paso por la alfombra roja de Cannes compartieron miradas, abrazos, gestos de cariño... y, sobre todo, muchas risas. Dua y su nuevo novio llegaron a La Croissette sin soltarse de la mano. Sabían que su aparición iba a dar que hablar pero lo cierto es que han provocado un enorme revuelo.

Para su gran aparición en el festival francés, la cantante presumió de figura con un original y sugerente vestido negro de Celine by Hedi Slimane que combinó con sandalias de tiras y la melena recogida en un moño messy con flequillo. "Llevan meses viéndose en secreto", ha confirmado una fuente cercana al periódico The Sun, asegurando que: "Les gusta pasar tiempo juntos. Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria, y siente que Romain la entiende totalmente. Son personas muy creativas".

Parece que la intérprete de éxitos como Don't start now o Electricity ha recuperado la ilusión al lado de Romain Gavras, quien anteriormente mantuvo una relación con la también cantante Rita Ora. Dua vuelve a tener el corazón ocupado tras su mediático romance con Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella Hadid, que terminó en 2021. Desde entonces, la artista ha sido relacionada con varios rostros conocidos.

En el verano de 2022 se dijo que mantuvo un breve romance con el actor español Arón Piper, al que conocerás por la serie Élite o la miniserie El desorden que dejas, y a finales de ese mismo año se rumoreó que estaba saliendo con el cómico Trevor Noah, aunque nunca llegó a confirmarse.