¡Ups! El traspié de Carla Bruni en su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes

Unas escaleras, un vestido con una vaporosa tela hasta los pies… a veces la combinación más estilosa puede jugar una mala pasada. ¡Un tropezón lo tiene cualquiera! Es precisamente lo que le ha pasado a Carla Bruni en uno de los estrenos del festival de Cannes, cita en la que la artista de 55 años se ha dejado ver en varias ocasiones. La mujer de Nicolás Sarkozy fue una de las invitadas al pase de la cinta The zone of interest, que cuenta la historia de un oficial nazi que se enamora de la mujer del comandante del campo de concentración de Auschwitz. Mientras Carla subía las escaleras, perdió el equilibrio, pisó la tela de su vestido y dio un pequeño traspié que fue captado por las cámaras.

Afortunadamente quedó en apenas un susto y la cantante pudo continuar la velada presumiendo de figura con este precioso vestido en tono plata y gris oscuro de Celine, que combinaba un corpiño palabra de honor y una falda corta con un fruncido y una parte de la falda a modo de cola. Fue precisamente este trozo de tela el que se enredó en las sandalias de Aquazzura que llevaba Carla, que alzó los brazos para no caerse. No fue esta la única cita a la que acudió Carla en el marco del certamen.

En los últimos días se la ha podido ver además en la première de Firebrand (Le Jeu De La Reine), historia protagonizada por Alicia Vikander y Jude Law, a la que acudió con un elegante vestido en tono azul intenso, y también en los premios Women in motion. Los galardones, que se entregan desde 2015 para reconocer la labor de las mujeres en el cine, reunieron a un buen número de rostros conocidos en esta edición en la que se ha homenajeado a la actriz asiática Michelle Yeoh. François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering, Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes, y Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, le entregaron este galardón.

En la fiesta se pudo ver a Salma Hayek, mujer de Pinault, a Rebel Wilson, Brie Larson, Isabelle Huppert, Jason Statham y su mujer Rosie Huntington-Whiteley, Eva Herzigova y la española Rossy de Palma, entre otros rostros conocidos. En esta ocasión Carla combinó un vestido negro brillante muy ajustado al cuerpo y con finos tirantes con una preciosa gargantilla de brillantes. Bruni, que fue primera dama de Francia, sigue triunfando no solo en las alfombras rojas sino en los escenarios, con su música. Entre sus últimos lanzamientos están los recopilatorios Carpe Diem (Desire) y L’amoreuse (In The Mood for Love).