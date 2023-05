Carlota Casiraghi, junto a su marido, brilla en el Festival de Cannes con un vestido de lentejuelas La 'royal' y Dimitri Rassam han estado acompañados también por sus madres en el estreno de 'Killers Of The Flower Moon' en La Croisette

Esta semana se celebra en Cannes el prestigioso festival de cine que reúne, año tras año, a profesionales del séptimo arte que presentan sus nuevos proyectos. Sin embargo, por la alfombra roja desplegada en La Croisette no solo desfilan actores y actrices, sino que también lo hacen supermodelos, cantantes ¡e incluso royals! El pasado martes fueron Carlota Casiraghi y su cuñada, Beatrice Borromeo, quienes acapararon todas las miradas, y hoy la nieta de Grace Kelly ha vuelto a asistir junto a su marido, Dimitri Rassam, su madre, Carolina de Mónaco, y su suegra, Carole Bouquet. Todos han acudido a ver Killers Of The Flower Moon, la última película del director Martin Scorsese protagonizada por Leonardo Dicaprio, Robert De Niro y Brendan Fraser.

VER GALERÍA

Lentejuelas y mariposas

Como es habitual, Carlota ha apostado por la firma Chanel, de la que es embajadora, para asistir a este evento. En esta ocasión, se ha decantado por un look compuesto por un top de tirante fino cuajado de lentejuelas que conforman motivos de mariposas multicolor y una falda de volantes confeccionada en un delicado tejido satinado con sutiles transparencias. Ha completado con unos zapatos bicolor de tira al empeine, calzado característico de la marca francesa, bolsito de mano rosa y pendientes colgantes de perlas.

En cuanto al look de belleza, ha elegido una opción muy natural dejando su melena suelta, peinada con raya al medio y movimiento en la raíz y optando por un maquillaje totalmente discreto con efecto 'cara lavada'.

- Amaia Salamanca lleva a Cannes el glamour del Hollywood dorado con un imponente look de Pronovias

VER GALERÍA

Carolina, la elegancia que no pasa de moda

En esta ocasión, Carlota ha estado acompañada también por su madre, Carolina de Mónaco, quien ha vuelto a derrochar elegancia atemporal ataviada con un total look de la misma casa francesa. En su caso, la Princesa se ha mantenido totalmente fiel a su esencia y ha apostado por un elegante conjunto que deja claro que el pantalón puede ser tan elegante como un vestido. De esta manera, ha escogido unos palazzo blancos de pura tendencia a los que ha sumado una de sus prendas icónicas: la chaqueta de tweed en clave bicolor. Ha completado con unos salones glitter en plateado con puntera negra y bolso bandolera acolchado.

VER GALERÍA

Una cita familiar

La princesa monegasca ha posado junto a su amiga y consuegra, la actriz Carole Bouquet -madre de Dimitri-, y el hermano de ésta, el cineasta Michel Bouquet. Carole ha abogado por el minimalismo y ha apostado sobre seguro con un impecable vestido largo oscuro, un vaporoso diseño de escote en 'V' con mangas de gasa y lazada a la cintura que ha acompañado de bolso a juego y joyas de diamantes que iluminaban el conjunto.

- Cuatro supermodelos nos descubren desde Cannes los secretos de sus impresionantes joyas

VER GALERÍA