Dua Lipa se inspira en el look que Rosalía llevó a Sevilla con vestidazo de encaje transparente

No, todavía no se han animado a hacer una colaboración musical juntas (¡ojalá!), pero tanto a Dua Lipa como a Rosalía les une un gusto transgresor por la moda que, en ocasiones, les ha llevado a conectar sus elecciones de estilo. En 2019 lo hicieron en London Fashion Week con dos looks bicolor en blanco y negro, también vimos el año pasado a la estadounidense apostar por la estética Motomami que la española popularizó, y anoche, volvió a darse otra de estas coincidencias que los fans de ambas adoran. Hace unas horas se celebraba en Los Ángeles la tercera edición de los premios Academy Museum Gala, dedicados a reconocer el talento de actores y actrices, a los que la cantante de Houdini ha llevado uno de sus conjuntos más atrevidos hasta la fecha.

Si en febrero causaba sensación innovando por primera vez con la tendencia del naked dress, trasladando las transparencias a la Semana de la moda de Milán, Dua Lipa ha querido repetir de nuevo la fórmula, pero esta vez con un vestido de pasarela del año 2020. La artista posaba con esta silueta confeccionada en gasa y encaje negro, de manga larga y cuello redondo, que dejaba a la vista la ropa interior.

Una pieza ceñida al cuerpo y bañada en detalles de flores de chantilly bordadas en tela semitransparente, que recubre otra pieza más a modo de slip dress por encima, con tirantes y escote en V, bajando hasta culminar en una falda con sutiles volantes. Un diseño que dejaba además la espalda al descubierto y que pertenece a la colección Pre-Fall de Chanel de hace tres años, casa de modas con quien mantiene una excelente relación desde hace tiempo y que pareció consagrarse especialmente en la Gala MET del pasado mayo, cuando la maison le cedió un vestido de archivo de 1992: desde entonces, Dua Lipa no ha hecho más que apostar por prendas del mismo sello, desatando los rumores de convertirse en su próxima embajadora.

Acompañó su look con unos altísimos zapatos de tacón y joyas de diamantes plateados, recordándonos con su elección a la que lució también Rosalía hace unas semanas en Sevilla. Y es que la catalana logró hacer viral el vestidazo con el posaba en la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos -la expectación ante su presencia, tras la ruptura con Raw Alejandro, era altísima-. La cantante de Despechá llevó también un diseño de encaje semitransparente muy similar, también con bordado de flores y manga larga, aunque el suyo era una creación de Balenciaga perteneciente a la colección Primavera/Verano 2023.