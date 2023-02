Dua Lipa, la más atrevida del 'front row' italiano con un vestido transparente de encaje

Milán se reafirma durante estos días como la cuna de la moda con varias jornadas de desfile aún por delante en las que las firmas presentan sus propuestas de Otoño/invierno para la próxima temporada. Y Dua Lipa no ha querido perderse la oportunidad de asistir a los eventos más FASHION del año: primero lo hacía como invitada al show de Prada y después en calidad de amiga al de GCDS. Y es que la cantante mantiene muy buena relación con Giuliano Calza, fundador y director creativo de la casa italiana, y a quien ella considera su mejor amigo, como ha escrito en redes sociales. Por eso tenía un asiento especial reservado en el front row, donde ha aparecido con un estilismo de lo más atrevido, decantándose por el vestido negro transparente que triunfó hace tres décadas y que las celebrities se han propuesto traer de vuelta.

La intérprete de Don't start now posaba momentos antes del show frente a las cámaras, demostrando que en su armario no hay tendencia que excluya. Lo suyo es probar e innovar con diferentes estilos, como ha dejado claro en más de una ocasión. Esta vez se decantaba por un vestido largo de encaje firmado, como todo su look, por GCDS. Un diseño negro y ajustado con cuello alto y mangas largas que culminaban en unos guantes con abertura. Transparente y con detalle floral, dejaba a la vista sin apenas filtro su ropa interior, así como unos zapatos con vertiginosa plataforma con cierre en el tobillo.

No es la primera ocasión en la que la artista deja claro su particular gusto por este tipo de vestidos naked que popularizaron modelos como Kate Moss en los 90. Dua Lipa también escogía el pasado verano una silueta similar pero en color blanco, una curiosa elección que llevó a la boda de otro de sus mejores amigos, el diseñador Simon Porte Jacquemus. Esta vez ha acompañado el modelo negro de la firma italiana incluyendo un sutil toque de color a través de un original bolso en forma de corazón, a juego con su manicura en el mismo rojo.