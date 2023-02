Dua Lipa nos sorprende con una ruta de vinos... ¡por los mejores sitios de Barcelona!

La intérprete de Levitating es fan de nuestra cultura y esta semana ha vuelto a visitar algunos rincones de Cataluña con un claro objetivo que no tiene nada que ver con la música. Dua Lipa ha estado de viaje exprés, una escapada en la que no se ha subido a los escenarios para cantar sus pegadizos temazos ante sus fans, pero sí ha ido bajo tierra para degustar una de las delicias más demandadas del país: el vino. Sabíamos que siente predilección por la gastronomía española, y en el divertido álbum de fotos que ha compartido con sus seguidores ha demostrado su pasión por este manjar tinto y blanco que soluciona un mal día.

Es cierto que meses atrás la localizamos saliendo de fiesta con el actor de Élite, Aron Pipper, pero no ha sido la única ocasión en la que ha pasado por nuestras fronteras. Hace unos días la vimos posar muy sonriente con el director de cine Pedro Almodóvar, quien gracias a sus películas ha mejorado mucho el español según confesó tiempo atrás, y ahora vuelve a visitarnos junto con sus amigos para una interesante ruta culinaria dirigida por el enólogo Ochin Clovis. "He pasado unos días en Barcelona y otras partes de Cataluña yendo a mis restaurantes favoritos, haciendo nuevos amigos y conociendo a algunos de mis enólogos naturales favoritos. Un verdadero placer conocer a la gente maravillosa y el proceso detrás del vino que me encanta disfrutar y compartir con la gente que quiero. Gracias a todos", afirma en el post que alcanza casi el millón de likes.

Entre las visitas privadas que han realizado y que sumamos a nuestra larga lista de 'sitios a los que ir', destacan reconocidos restaurantes de Barcelona como Disfrutar (con dos estrellas Michelin), Gresca y Xemei; pero también algunas históricas bodegas: Clos Lentiscus, Partida Creus y Emilie Mutombo. Lugares señalados en el mapa enólogo nacional en los que según afirma en su publicación, ha aprendido de primera mano el maravilloso procedimiento que experimenta la uva fermentada, paso a paso, gracias a sus los grandes profesionales que dirigen el negocio. Eso sí, en cada una de las etapas no faltaba una maravillosa degustación. Aunque también le hemos echado el ojo a su cómodo y estiloso look que aboga por la famosa tendencia denim sobre denim, de dos piezas, compuesto por una camisa y vaqueros de pernera recta está firmado por Ludovic De Saint Sernin, lo ha conjuntado con una chaqueta bomber de piel de la última colección de Magliano. ¿Cuándo volvemos a ver a Dua Lipa en España?