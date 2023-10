Entrevistamos a la joven diseñadora que ha vestido a Aitana en sus momentos más especiales este 2023

“Flípate y hártate de hacer bikinis”, así comenzaba el mensaje que le cambió la vida a Andrea González, fundadora de Cora Crew, la firma de moda que ha protagonizado los momentos más especiales de Aitana estos últimos meses, desde esas románticas vacaciones con Sebastián Yatra en República Dominicana e Ibiza hasta la íntima celebración de su 24º cumpleaños o el lanzamiento de su disco Alpha. “Crear con mis manos me proporcionó una vía para canalizar mis emociones. Cada punto que tejía era un paso hacia adelante, una forma de transformar mi dolor en algo significativo”, nos cuenta esta joven diseñadora, experta en la antigua técnica del croché que tanto entretenía a nuestras abuelas.

El exceso de microtendencias nos ha llevado a reflexionar sobre los antiguos oficios que se resisten al paso del tiempo, de modo que aquello que antes nos parecía tan anticuado, ahora destaca por su importante componente humano. " Mi objetivo es ofrecer productos que sean bonitos, sostenibles y éticos, en línea con el enfoque de slow fashion y confeccionados a mano con amor y cuidado", cuenta Andrea.

En cada punto, se deja una parte de ella, según nos explica, pero no sigue una estrategia de marca concreta, así que le tomó completamente por sorpresa que le llegara un encargo a nombre de la artista femenina más sonada en España. Lo que comenzó como un golpe de suerte es ahora una alianza estilística entre la intérprete de Los Ángeles y esta aficionada del croché convertida en diseñadora por obra del destino.

En su momento más duro, Andrea se vio obligada a poner su vida en pausa. Tejer le brindaba esos instantes de desconexión tan necesarios, pero también ese impulso de reconexión con su espíritu creador. Pronto descubriría que había un sentido en su dolor: fusionar este arte con la moda, otra de sus pasiones, fue el motor de arranque para Cora Crew, un sello que surgió casi por azar y que ahora figura tanto en los posados virales de Aitana (a la vista de sus casi cuatro millones de seguidores) como en los videoclips de Quieres y Ella bailaba.

El refranero popular insiste en que todos los clichés son ciertos, así que no está de más decir que lo mejor todavía está por venir para la firma amuleto de la cantante, que en apenas un año ha conseguido consolidarse en su armario con más de cinco prendas hechas a medida. Hemos hablado con Andrea sobre el propósito de Cora Crew, por qué triunfa la ropa de ganchillo, cómo ha sido su trato con Aitana y los próximos proyectos de esta diseñadora en ciernes.

¿Cómo surge Cora Crew?

Surge como una chispa de ilusión en un momento en el que necesitaba encontrar una salida del estado en el que me encontraba y una respuesta a mi necesidad de buscar significado y esperanza en aquel momento. Esta ilusión se convirtió en una fuerza que me llevó a creer en un futuro y a canalizar mi energía creativa de una manera que trascendiera. Después de experimentar una pérdida significativa, mi entorno me ayudó a ver que necesitaba una forma de sanar y seguir adelante. A medida que tejía, encontré una sensación de propósito y realización que me había faltado desde hacía unos años. Cora Crew se convirtió en un proyecto que me permitió crecer y encontrar una nueva pasión en el proceso.

¿Cuántas personas forman parte del equipo?

Cora Crew es un proyecto personal que actualmente está compuesto por mí como la única crochetera y miembro del equipo, desde el diseño hasta la confección de cada pieza y la gestión de todos los aspectos de la marca. Aunque tengo la suerte de tener amigos que me han ayudado a la hora de hacer fotos preciosas o con el inmenso y valioso apoyo de cada uno. Su contribución ha sido esencial y no estaría respondiendo estas preguntas sin ellos.

Cuéntame un poquito sobre cómo llegaste a la moda

Mi formación inicial no tiene nada que ver con la moda. Me formé en prótesis dental, comencé a trabajar en un laboratorio en Burdeos y luego en Lisboa. En 2019, un accidente me llevó de regreso a París, donde estuve junto a mi madre durante esa etapa desafiante. Fue en ese momento que comencé a adentrarme en el mundo de la artesanía. Aprendí a tejer croché a través de tutoriales en YouTube y dedicando innumerables horas a practicar.

Aunque no tenía experiencia previa como diseñadora, me apasioné por el proceso y empecé a estudiar y experimentar por mi cuenta. Descubrí que crear no solo era terapéutico, sino también una forma de escapar de los pensamientos.

¿Qué cambió en ti a raíz de esa experiencia tan dura?

Estaba segura de que quería comenzar una nueva etapa de mi vida en un lugar donde había sido realmente feliz. Ahora estoy de vuelta en Lisboa, rodeada de amigos artistas que me dan apoyo en este hermoso camino. Siento que he llegado al lugar y momento adecuados para seguir creciendo como persona y desarrollando todo lo que está en mi cabeza.

Un amigo que admiro mucho me dijo recientemente que ‘Cora’ podría derivar de la palabra “coraje”. Me encantó que dijera eso, no lo había pensado nunca. Esa idea me resonó profundamente, me hizo reflexionar y apreciar cómo todo esto finalmente simboliza, para mí, valentía y coraje para enfrentar la vida. Cada paso en mi trayecto representa mi determinación por florecer a pesar de los desafíos.

¿Por qué escogiste el croché como material principal?

Quería replicar un antiguo bikini que tenía, el cual me quedaba gigante, pero era precioso. El croché me atrajo por su versatilidad y la posibilidad de crear piezas únicas. A medida que exploraba diferentes formas de expresión artística, como el bordado, la costura o el macramé, encontré que el croché me daba una plataforma ideal para fusionar mis habilidades de diseño y mi pasión por la moda.

Además, tiene un aspecto táctil y orgánico que se presta para la creación de prendas que transmiten calidez y autenticidad. Cada puntada representa tiempo y amor, y este aspecto artesanal para mi es fundamental en la identidad de Cora Crew. A través del croché, puedo transmitir no solo la belleza estética como lo ven mis ojos, sino también la conexión emocional que está detrás de cada diseño.

Para comprar una de tus prendas, debemos escribirte por correo o mensaje directo. ¿Haces las piezas a medida una a una?

Sí, por ahora lo hago así, a través de mensaje directo o correo electrónico hasta conseguir colocar todo en orden y hacerlo más cómodo para todos, pero me gusta el contacto directo, eso lo quiero mantener. Cuando alguien se interesa por un bikini, le envío toda la información de precios, modelos, colores, ideas. Por último, pido sus medidas y también las medidas de un bikini que a ella le guste como le queda porque a veces tenemos un bikini favorito que nos encanta como nos queda y siempre queremos llevar el mismo.

A lo largo del tiempo, he ido evolucionando de manera natural y sin una planificación rígida. Empecé con la creación de bikinis cuando me sentí segura y orgullosa de tener un producto con las cualidades que deseaba para vender. Sin embargo, la creatividad y la demanda me llevaron a expandir mi enfoque y ahora estoy creando vestidos.

¿Cómo escoges los materiales con que trabajar? La moda de baño es un mundo.

Cada bikini, vestido, gorro, top, camisa, está hecha a medida, y cuidando el material para cada tipo de prenda. Algo que no comparto con otras marcas de ropa de baño es el material. Cuando usé por primera vez el hilo de algodón para lo que sería mi primera prueba de bikini, me quedó genial sobre el cuerpo, estaba muy orgullosa del resultado y pensé que ya tenía mi deseado bikini de croché a mi justa medida. Fui a la playa a estrenarlo, pero en cuanto me metí en el mar, sentí como el bikini aumentaba de tamaño y me volví decepcionada a la toalla. Por no hablar del tiempo que tardó para secar… Nada cómodo. A partir de ese momento, entendí que un bikini con este material no cumplía con mis objetivos. Ahí es cuando empecé a invertir e investigar en muchísimos tipos y composiciones de hilo.

Creo que mi producto tiene las características adecuadas con todo lo que este producto requiere. Sostenible y con ética adecuada al cambio climático, es un producto artesanal hecho a mano, duradero, funcional y cómodo. Mi deseo es que cada pieza que sale de mi taller no solo sea bonita, sino también una representación de la individualidad y los valores de quienes la llevan. Creo que esta autenticidad es lo que conecta con las personas y lo que hace que Cora Crew sea una opción especial y significativa.

El primer look que confeccionaste para Aitana fue el vestido que luce en el videoclip de Quieres. ¿Podrías contarnos cómo fue tu primer contacto con su equipo?

Sí, es lo primero. Fue un tres piezas de falda, top y una especie de chaleco. Todo un desafío. Nunca había diseñado ropa, ni sabía si lo conseguiría para la fecha. Me sentí muy motivada, agradecida y sorprendida por la oportunidad que se me daba. El contacto fue a través de Piluka y Francesca, estilistas de la artista, que se pusieron en contacto conmigo vía mensaje directo para hacerme esta propuesta.

Algunos meses después, recibí un mensaje de Valle y Francesca, actuales estilistas, para pedirme un vestido a croché naranja para Aitana, en este caso con las indicaciones del color y alguna de sus referencias. Yo creé el que publicó en su viaje a República Dominicana. Nunca había imaginado que mi trabajo llegaría a un nivel tan grande y significativo mientras crochetaba tranquilamente en casa.

¿Llegaste a hablar con Aitana en algún momento?

Hasta ese momento, no había tenido contacto directo con Aitana. Un día me respondió a uno de mis mensajes en el que expresaba mi profundo agradecimiento por todo lo que estaba sucediendo. No sé describirte lo que sentí al recibir un mensaje de voz de Aitana. Escuchar su aprecio personal fue un momento que me dejó sin palabras y emocionada. Ha sido un viaje lleno de emociones y felicidad en los últimos meses, y valoro mucho cada uno de estos momentos.

¿Aitana tenía un diseño en mente o te dieron absoluta libertad creativa?

Aitana y sus estilistas me dieron la increíble oportunidad de tener absoluta libertad creativa en el proceso de diseño. En ocasiones, me han indicado el color, si es conjunto o vestido, largo o corto, y en ese caso, tratando mis propuestas con Valle, me ponía manos a la obra. Otras veces, directamente ha comprado prendas que ya tenía hechas para mí. Tener esta libertad creativa me permitió experimentar con diferentes materiales y técnicas de diseño. Cada pieza que creé fue una manifestación de mi respeto por su arte y mi deseo de contribuir a su imagen de una manera auténtica y única.

Trabajar con Aitana y su equipo es una experiencia emocionante. Me siento agradecida por la confianza que depositan en mí y por la oportunidad de ser parte de la creación de una imagen visual que complementa la expresión artística de Aitana en sus videoclips y más allá!

El equipo de Aitana ha confiado en ti varias veces estos últimos meses. ¿Por qué crees que le han gustado tanto tus prendas?

En un primer momento, supongo que porque le encantó la prenda ¡y estaba espectacular! Parece que se interesó más cuando conoció un poco de dónde venían estas prendas y apreció que cada una de ellas está impregnada de un compromiso profundo con la artesanía y la atención a los detalles. Cada pieza está hecha a medida, lo que significa que se adapta perfectamente a Aitana y resalta su estilo. Creo que el equipo valora esta atención a la perfección.

Cora Crew representa valores profundos de superación, creatividad y autenticidad. Estos valores resuenan con Aitana y su equipo, quienes pueden apreciar la historia detrás de cada pieza y el compromiso que pongo en cada creación. Además, pienso que mis creaciones transmiten una sensación de frescura y un toque artístico que pueden combinar con su personalidad y sus preferencias estilísticas.

¿Cuánto tiempo te toma hacer uno de tus vestidos de ganchillo?

Se me da fatal contar las horas en las que hago croché al día. Es desde que me levanto, después de tomar el café y organizar el día, hasta que acaba mi jornada, que también varía mucho cada día. No es solo coger el croché y el hilo. Hay un tiempo dedicado al diseño, prueba de puntada, tipo de hilo que usar, dependiendo de la prenda que voy a crear. Al no tener idea de patronaje, puede que pierda un poco de tiempo a la hora de inventar formas y conseguir crearlas como están en mi cabeza, pero no se me da mal interpretar y casi nunca tengo que deshacer el tejido. Aunque a veces pasa, y ¡vuelta a empezar!

Por lo pronto, no tengo la disponibilidad que me gustaría para dedicarle a la marca. Estoy en una agencia de modelos, que me ha ido ayudando a seguir trabajando en este proyecto. Con eso, y lo que voy creciendo con Cora Crew, voy sobreviviendo.

¿Has notado un aumento de interés en Cora Crew desde que Aitana llevó aquel primer vestido?

¡Cómo no! Aitana es una de las artistas más reconocidas y admiradas en España y más allá de sus fronteras, con una base de fans apasionada y dedicada. Todas quieren llevar lo de Aitana. Verla vistiendo una de mis creaciones fue un momento emocionante y significativo, y definitivamente generó una mayor visibilidad.

Es importante mencionar que mi enfoque en Cora Crew nunca ha sido impulsado por una estrategia de marca tradicional porque no lo sentía como tal. En lugar de eso, abrí Instagram y he compartido mi proceso creativo, mi perspectiva, mostrando mis creaciones de una manera auténtica y honesta.

Imagino que no das abasto ahora que más gente te conoce. ¿Tienes pensado expandir la marca?

Creo que expandir todavía no es la palabra, pero definitivamente he estado considerando cómo avanzar y fortalecer Cora Crew. La colaboración con Aitana me ha brindado una mayor visibilidad, lo que a su vez ha generado una serie de oportunidades y desafíos nuevos. Estoy buscando formas de mantener la autenticidad y los valores fundamentales de la marca mientras enfrento las demandas que surgen con un mayor interés en mis creaciones.

Estoy enfocada en organizar y buscar apoyo para abordar las necesidades que están surgiendo a medida que la marca gana reconocimiento. Cora Crew comenzó como un pequeño proyecto personal. Mi enfoque siempre ha sido compartir auténticamente por eso me cuesta pedir la ayuda de otro par de manos para conseguir llegar a más gente.

Cumplido este sueño, ¿a quién te gustaría vestir ahora?

La oportunidad que me ha llegado del cielo con Aitana la estoy disfrutando y apreciando incuantificablemente. Pensándolo, mi deseo es vestir a alguien que, como ella, quiera llevar una de mis creaciones. Me hace infinita ilusión que me puedan escoger por elección propia sabiendo lo difícil que es por la cantidad de creadores y marcas espectaculares que existen. Por soñar… Si tuviera que mencionar algunos nombres, me encantaría vestir a alguna ‘motomami’, como Rosalía, Nathy Peluso, Angèle o por qué no mencionar Bella Hadid o Megan Fox.

Pero más allá de nombres específicos, mi verdadero deseo es seguir creando piezas que resuenen con personas auténticas, independientemente de su fama o reconocimiento público. Cada vez que alguien elige una de mis creaciones, es un testimonio del poder de la conexión emocional a través del arte y la moda, y eso es lo que realmente valoro y aprecio en mi trayecto. Me gustaría que las personas se sientan atraídas por Cora Crew no solo por la estética de las prendas, sino por el significado y los valores que representan.

