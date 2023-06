Hablamos con María Becerra sobre los claroscuros del éxito internacional: 'Me siento una mujer muy poderosa'

Nuestra cita con María Becerra, la artista argentina con más escuchas en la historia de internet, tiene lugar tan solo días después de que esta diera el salto internacional al mundo del cine, pero no como actriz sino haciendo lo que mejor se le da: cantar. Su sencillo Te Cura forma parte de la banda sonora de Fast X, pero este es tan solo uno de sus tantos sueños por cumplir. "Siento que fue el destino", nos cuenta sobre su participación en la película. Aunque sus fans la conocen como La nena de Argentina, alias que da nombre a su último álbum, nos encontramos con una mujer de convicciones claras, a pesar de tener solo 23 años de edad. Todavía bajo los efectos del jet lag, con su taza de té en mano, la cantante se ha reunido con nosotros en Desalia, el festival que Ron Barceló organiza cada año para dar la bienvenida al verano. En esta edición celebrada en Benidorm, hablamos con María sobre su nuevo lanzamiento, cómo lidiar con las críticas en redes sociales y su rol como referente de moda.

María Becerra, la argentina más escuchada de la historia en Internet

Las metáforas de coches a toda velocidad no le son ajenas. Ya nos había dado pistas con su anterior éxito, Automático, pero jamás se imaginó que la llevarían a participar en su película favorita. "En Automático, las referencias del videoclip eran de Rápido y Furioso [The Fast & The Furious: A todo gas, en España], y la referencia de mi personaje era Lety". Ni princesas ni historias de amor tradicionales, la argentina vio en el personaje de Michelle Rodríguez un modelo a seguir desde pequeña: fuerte, independente y con confianza. "Yo amo a Lety desde que tengo noción. Los cuerpos musculosos me fascinan y yo, de hecho, entreno para eso".

Ajena a las críticas: 'Ahora para mí ya no significan nada'

Quienes crecimos en la primera década de los 2000, escuchamos con alivio las palabras de María Becerra. A sus 23 años, es una ‘nena’ de su tiempo, de estos tiempos: "La historia de amor de Toretto y Lety no es una historia de amor de un hombre fuerte que la salva del peligro. Ella se salva sola y salva al marido". La intérprete de Te cura comenzó a trabajar cuando era apenas una adolescente y abrió su primer canal de Youtube: "Me siento una mujer muy, muy poderosa. Desde que tengo 17 años soy independiente. Yo siempre quise hacer todo mi camino solita y sin depender de una pareja, de un hombre, entonces sí me identifico mucho con ella".

Tras casi una década delante de las cámaras, la argentina ha aprendido a lidiar con la soledad que trae ser una artista de fama global, especialmente después de haber lidiado con distintos tipos de acoso en la escuela, cuando su carrera online apenas despegaba. “Hay gente que me dice: "pero tú confías mucho". Y no es que confíe mucho, no confío realmente en casi nadie. Aunque soy simpática y buena y todo, hay muchas cosas que no se las confío a nadie, y hay algunas que confío solo a pocas personas, las más cercanas a mí", nos cuenta.

Y es que María realmente se inició en la música publicando tutoriales de baile o versiones de sus canciones preferidas, de modo que ha vivido la cara amarga de las redes sociales desde el principio. "Ahora para mí ya no significa nada”, asegura. “Pero abrir tu celular y ver que eres tendencia, que hay miles de personas hablando de ti, opinando de ti, de tus decisiones, siento que es bastante duro".

Naturalidad por encima de todo

Parte del elevado precio a pagar por crecer ante los focos consiste en que su físico se someta diariamente al escarnio público del universo virtual. Ni el cambio más sutil pasa desapercibido a la atenta mirada de los haters, que la han acusado más de una vez de haberse sometido a distintas intervenciones estéticas para modificar su rostro, cosa que ella siempre ha negado con elegancia, sin dar demasiada importancia: "Trato de manejarme bien, siempre en regla, de tener las cosas a la orden del día, para evitar eso justamente".

Unas imágenes de la gira de prensa de Fast X volvieron a desatar especulaciones, pero ella rápidamente aclaró que no se había hecho “nada nuevo” en la cara: “Salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día”. Sus hipnóticos delineados dan fe del entusiasmo de la cantante por el mundo beauty: “La gente que maquilla me parece artista realmente. Son capaces de, con sombras y con luces diferentes, cambiar las facciones, hacer delineados. No sé, me parece algo precioso”.

El poder transformador del maquillaje

Pero ello no significa que María lo utilice para dar una idea equivocada de sí. Es precisamente su naturalidad la que ha enamorado a sus más de 12 millones de seguidores en redes sociales. Allí se muestra espontánea, con o sin maquillaje: "Hay meses en los que salgo a la calle como Dios me mandó al mundo y hay otros en los que me encanta arreglarme. Depende del mood en que esté”. Muchas veces es ella misma quien se hace cargo de su beauty look para evitar las intensas horas de preparación previas a cualquier evento: "Me compro mucho maquillaje y aprendo de maquillaje constantemente porque también me gusta ser capaz de poder hacerlo yo, ¿sabes?".

¡Tiene talento de estilista!

Cuando se trata de vestirse, María aplica el mismo método, uno poco habitual entre las celebrities. De hecho, es ella quien ha compuesto su look para nuestro encuentro: un slip dress ‘mini’ con aplicaciones de encaje, botas blancas de plataforma y un llamativo cinturón de eslabones dorados. “Me gusta mucho combinar las telas, las texturas. Para este look, había varias opciones. Este vestido estaba pactado con otros accesorios”, confiesa.

En su armario convergen una fusión de influencias que resuenan entre las chicas de su generación, apasionada por tendencias nostálgicas de épocas que jamás han vivido. “Me gusta mucho lo vintage. Estoy apuntando más a esa estética de los 80 y los 90, y cada vez va a ser más marcado, pero el cambio tiene que ser progresivo”.

El poder de la moda: 'Lo que te vistes habla de ti también'

La argentina sabe de sobra que cada look esconde un mensaje, así que ha decidido tomar control de su narrativa más allá de su música, a través de la moda: “Me gusta saber sobre esto porque la imagen es lo que muestras al mundo y ponerte cierta ropa es una marca que estás dejando en la alfombra roja, lo que vistes habla de ti también”. La sostenibilidad, así como la producción a pequeña escala en su país natal, son dos pilares de su rol como referente para las nuevas generaciones.

“Me gusta mucho el diseño independiente, también la gente que crea cosas con materiales ecológicos, que recicla, que vuelve a usar. Por ejemplo, en la última alfombra de los premios Grammy, usé un vestido hecho con algodón de la región chaqueña”. Se refiere a este espectacular vestido traslúcido de silueta recta, realizado con algodón natural de la Cooperativa Inimbo. Es una obra de la diseñadora chaqueña Emilia Velasco, oriunda del norte de Argentina, que presenta a su vez una escultura textil elaborada a mano con macramé.

Su compromiso con la sostenibilidad

Y no era la primera vez que depositaba su confianza en Velasco para una cita importante. La chaqueña diseñó para María dos piezas de Ao po'i guaranítico, 100% algodón natural en color negro, conectadas por una pieza de joyería de alpaca pulida. Su elaboración implicó más de cien horas de trabajo, en las que 90 módulos metálicos de diferentes tamaños fueron incorporados a la prenda de manera artesanal.

“Eso marcó un gran cambio porque estás usando diseño independiente de gente que no tiene una gran empresa sino que son, más bien, empresas chiquitas. La imagen que das usando algo ecológico, algo de un diseñador independiente de tu país…”. Por muchos seguidores o reproducciones que acumule, María Becerra tiene claro que no dejará de ser la nena de Argentina. “Siempre hay propuestas de grandes marcas que me quieren vestir, pero depende de lo que cada artista quiera mostrar”.