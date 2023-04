Música, sol y fiesta: el ‘planazo’ preferido de las ‘influencers’ al que tú también puedes ir

Si sientes que el verano aún está demasiado lejos y el cuerpo te pide fiesta, si necesitas hacer un break y además te apetece conocer gente nueva y divertida, tenemos el ‘planazo del año’, que además puede ser un antes y un después en tu vida. Cinco días de fiesta, música, sol, buen rollo permanente y felicidad que compartirás con artistas, actrices, influencers, streamers y gente de todas partes con tantas ganas de ‘soltarse la melena’ como tú. ¡Puedes ser una de las 1.000 personas que asistan a este eventazo! No tardamos más en desvelártelo: se trata de… ¡Desalia 2023 by Ron Barceló!

¿Qué es Desalia? Todo lo que te hemos contado antes y mucho más. Del 24 al 28 de mayo el espectacular hotel Meliá Villaitana de Benidorm se convertirá en ‘Ciudad Desalia’, el meeting point de la fiesta, un lugar lleno de magia y buena ‘vibra’ donde sus 1.000 asistentes vivirán una experiencia única bajo el brillante sol y las cálidas noches del Mediterráneo. Si no te lo quieres perder por nada del mundo, Ron Barceló te lo pone fácil: sigue la pista a sus redes sociales o entra en desaliaviveahora.com, sólo se puede ir por invitación. Lo que cuentan quienes ya han estado es increíble y tú también puedes ser uno de los ‘elegidos’ gracias a Ron Barceló.



Cinco motivos por los que no te puedes perder Desalia

“Desalia me ha cambiado la vida”. Esta es la frase más repetida entre los afortunados que han disfrutado la experiencia más icónica y exclusiva de Ron Barceló durante los últimos 16 años. Y es que Desalia no sólo es fiesta, risas y buen rollo, también es un lugar de encuentro (no pararás de conocer gente). Muchos de lo que han estado han adoptado la filosofía ‘Vive Ahora’ de Desalia: disfrutar de cada instante y siempre en la mejor compañía. ¿Suena bien no? Pues eso es lo que vas a vivir allí ¡cada minuto!

Aquí tienes testimonios que Ron Barceló ha recopilado en su Instagram con los cinco motivos por los que no te puedes perder Desalia:

Hacer amigos de por vida: “Me dio la posibilidad de conocer personas increíbles a las que hoy considero parte de mi familia e incluso me abrió nuevos caminos. Desalia no fue un viaje normal, fue una maravillosa locura”, comenta Jesús Real, de Málaga. Pensar con el corazón: “Si tienes la suerte que tuve yo, Desalia puede hacer que conozcas a una gran persona. Hoy en día yo sigo quedando con ella”, cuenta Jon Indurain, de Pamplona. Convivir con tus ídolos: “En Desalia conocí a José de la Torre y a Jesús Mosquera, los protagonistas de una serie que seguía, y acabamos disfrutando de la experiencia juntos. A día de hoy, seguimos en contacto y tenemos muy buena relación”, dice Edu Mahillo, Polonia.





Exprimir cada minuto al máximo: “Lo que más me sorprendió fue la actitud de la gente en pasárselo bien y en hacer que el resto se lo pasara bien. Desde entonces me cambió la mentalidad en vivir cada momento al 200%”, explica Javier González, de Sevilla. Una experiencia que te cambia la vida: “Antes de ir, llevaba unos años en los que me costaba relacionarme y disfrutar de los planes. Pero fue llegar allí y la energía de la gente, el buen rollo, la adrenalina y todos esos momentazos hicieron que cambiase mi forma de ver la vida. A día de hoy me dejo llevar y soy mucho más feliz”, afirma Elena Agra, de Vigo.

No sólo una experiencia, Desalia 2023 también es un divertido viaje

Este año, la localización de Desalia es un viaje en sí mismo. Durante estos cinco días tendrás la sensación de estar de fiesta en diferentes lugares, rodeado de gente increíble. Y es que el Hotel Meliá Villaitana de Benidorm cuenta con 160 hectáreas a los pies de la Sierra Cortina y con unas espectaculares vistas al Mediterráneo que darán mucho juego a los organizadores del evento para sorprenderte. No podemos imaginarnos unas vacaciones mejores y además ¡pagadas! por cortesía de Ron Barceló.

Si eres uno de los afortunados que consiga un pase a Desalia (¡no existen entradas a la venta!), prepárate para cinco días non stop de ‘musicón’ en directo, sol, fiestas VIP, eventos sorpresa, risas y mucha, mucha marcha, en compañía de otras 999 personas (verás rostros conocidos), entregadas en cuerpo y alma a pasárselo bien. Tú sólo tendrás que dejarte llevar.

Así puedes conseguir tu pase a ‘Ciudad Desalia’

Si ya te visualizas bailando hasta el amanecer, ¡haces bien! porque tienes muchas posibilidades de ir al evento de tu vida sin tener que preocuparte por nada, Ron Barceló lo organiza todo por ti. ¿Más motivos para participar? Cinco días, cuatro noches en hotel de cuatro estrellas con ¡todo incluido! Desplazamiento desde Madrid, Málaga, Murcia, Valencia, Barcelona, Valencia y Alicante. Acceso a todas las fiestas organizadas por Ron Barceló y a todos los eventos que haya durante la experiencia. ¡Irresistible!

Si quieres ir a ‘Ciudad Desalia’, ¡muévete ya! Para conseguir una de las preciadas invitaciones Ron Barceló te propone diferentes formas de participar en sus canales de Intagram y Twitter, los perfiles de varios influencers y en desaliaviveahora.com, donde se repartirán la mayoría de las invitaciones. Sólo tienes que enviar una fotografía en la que se vea tu espíritu festivo, con energía y buen rollo. Cuanto más divertida y loca, ¡más posibilidades de ir!

Estate muy atento porque durante las próximas semanas Ron Barceló irá desvelando el cartel de artistas que harán vibrar a los asistentes y a las decenas de VIP que llenarán la increíble ‘Ciudad Desalia’.