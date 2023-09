'Luna', ¿la canción en la que Aitana habla de su historia de amor con Sebastián Yatra?

Desde que empezaron su relación, Aitana Ocaña y Sebastián Yatra han preferido mantener su amor alejado de los focos. Los artistas llevan su amor con la máxima discreción y no les gusta hablar en público, sin embargo, la música podría haberse convertido en la mejor forma de abrir su corazón. Al menos eso es lo que parece que ha hecho Aitana en una de las canciones de su nuevo disco, 'Alpha'. Los fans de la artista catalana tienen claro que el tema Luna habla de su historia de amor con el cantante colombiano y cuenta, por primera vez, cómo nació todo. ¿Será verdad? A continuación puedes leer la letra completa de la balada más romántica de Aitana.

Dicen que todo pasa por algo

Es lo que me dije yo por años

Y te encontré

Cuando no lo esperé

El tiempo nunca fue un buen aliado

Alguno estuvo siempre acompañado

O tú o yo

Nunca los dos

Todo el mundo hablaba

Repetían cosas sobre mí

Pero tú escuchabas

Eso es lo que me gustó de ti

Tú, mi luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y las estrellas se molestan

Me miras más que a ellas

Tú, mi luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y cuando estás todo es seguro

Y si te vas se vuelve oscuro

Tantos años que costó estar juntos

Cada uno en su lado del mundo

Solo en sueños te besaba

Porque nunca lo aceptaba

Tanto daño y tiempo perdido

Preguntándome qué haría el destino

Ya no voy a despedirme

Para no tener que irme

Tú, mi luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y las estrellas se molestan

Me miras más que a ellas

Tú, mi luna llena eres tú

Cuando apareces eres luz

Y cuando estás todo es seguro

Y si te vas todo es oscuro

No me dejes más

Que otra noche oscura

No quiero pasar

No te vayas luna