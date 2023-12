El cambio de planes de Aitana en Navidad tras su ruptura con Sebastián Yatra, que está en España para dar un concierto

La ruptura de Sebastián Yatra y Aitana fue del todo inesperada, una separación que dejó a la intérprete con los sentimientos a flor de piel como se pudo comprobar en varios de sus conciertos. Se mostró la artista muy emocionada en sus últimas citas refiriéndose, de manera indirecta eso sí, a su separación del colombiano, tras la que ha tenido que replantearse los planes que tenía para las vacaciones navideñas. Es lo que le ha contado al streamer Ibai Llanos en su programa Charlando Tranquilamente, donde se ha sincerado además acerca de lo feliz que le hace haber llenado el Santiago Bernabeu para su concierto de diciembre de 2024. "Pensaba que me iba a costar un año llenarlo" dijo acerca de la venta de entradas, que se agotaron en solo tres días.

Aunque no entró en demasiados detalles acerca de su situación sentimental actual, sí que comentó que tenía pensado despedir el año en un destino que ahora no le parecía apropiado. "Me iba a ir a Maldivas, me parecía algo divertido, pero es un destino más de pareja y pensé que qué iba a hacer allí yo ahora mismo. Nada" dijo. Explicó entonces la exconcursante de Operación Triunfo que ahora se había replanteado estos días. "Me vuelvo solo para Nochebuena con mi familia, pero luego me voy a volver a ir en Nochevieja con mis amigos por Latinoamérica". No especificó sin embargo el destino concreto que tiene en mente, será "un sitio de calor", ni quiénes la acompañarán.

La cantante ya despidió el 2021 en París junto a varios amigos entre quienes estaban Marmi, uno de sus mejores amigos al que conoce desde que eran niños, y Marta Núñez, una de sus amigas de Sant Climent de Llobregat a la que conoció también antes de su paso por la academia de Operación Triunfo. El 2023 lo estrenó en Londres junto a Sebastián Yatra y amigos como Lola Índigo, el estilista Jesús de Paula y el boxeador Jesús Alejandro. Otra de las decisiones que ha tomado la intérprete es eliminar las aplicaciones de las redes sociales de su móvil. "Estaba perdiendo demasiado mi tiempo mirando la pantalla. Mi mente se estaba volviendo un poco loquita" comentó. Además el verse como protagonista de muchas publicaciones no le gustaba a la catalana. "Se estaba hablando mucho de mí, principalmente por mi vida personal. Hay muchas cosas que se dicen que son mentira" apuntó.

"Llega un momento en el que salen tantas noticias que te duelen que prefiero olvidarme y no estar mirando esto, que me va a estar afectando más que otra cosa" añadió. Esta confesión se ha convertido inmediatamente en lo más comentado precisamente en redes, donde el vídeo viral supera ya las 800.000 reproducciones. La intérprete está actualmente de gira por Argentina donde hoy día 20 dará un concierto en Montevideo. Su próxima cita programada, según su página oficial, es el 29 de marzo en Monterrey, México. El día que actuará en el Santiago Bernabeu será el 28 de diciembre, de momento única fecha, un show en el que espera contar con artistas invitados. Entre sus planes está además el estreno de Tras la pared, su primera película (se emitirá en Netflix) en la que participan además Natalia Rodríguez y Fernando Guallar.

Mientras Aitana bate récords y replantea sus vacaciones, Sebastián Yatra continúa con sus compromisos profesionales. El colombiano, casualidades de la vida, se subirá al escenario en Madrid precisamente hoy miércoles 20 de diciembre, el mismo día en que su ex cantará a miles de kilómetros. Yatra actúa en el festival Christmas by Starlite, en el Pabellón 12 del Recinto Ferial IFEMA. Quizá entone algunas de las notas de su último single, aperitivo de su próximo disco previsto para 2024, y en el que se dice que habla de su exnovia. El tema arranca en inglés y dice lo siguiente: We thought we had it all, and for a minute, I guess maybe we did (Pensábamos que lo teníamos todo y, al menos por un minuto, creo que fue así).

